Алан Бадоєв один з небагатьох, хто щиро розкаявся за роботу на Росії та стирання кордонів з країною, яка пішла на нас війною. Якщо раніше він мав за мету показати "дружбу народів", то тепер хоче якнайшвидше збудувати культурну стіну.

Не пропустіть Максимально показував "дружбу народів", – Алан Бадоєв зізнався, чи шкодує про роботу в Росії

Алан Бадоєв про те, чим займеться після перемоги

Треба побудувати невидиму культурну стіну, яка розповідала б, наскільки ми інші. Нам треба підняти весь наш культурний фонд і максимально створювати правильні кіноміфи, візуальні міфи, щоб ніхто й ніколи не зміг сказати: "Ви такі самі, як ми",

– вважає режисер.

Ба більше, після перемоги Алан Бадоєв планує взятися не лише за нашу глибоку культуру, а й за контент для дітей. Він хоче повернути їм віру в дива.

"Хочу повернути їм казку, повернути мрію про те, що їхнє дитинство недоторканне. Для мене важливо повернути віру, таку, яка була в мене в дитинстві, що я загинути ніколи не можу. Бо зараз наші діти бачать, як це", – заявив кліпмейкер.

Я не думаю про шоу-біз зараз зовсім, тому що дуже багато змінилося. Такими як раніше ми не будемо, але ми будемо більш змістовними. Є про що розповідати, тепер у кожного українця є місія,

– переконаний Алан Бадоєв.

Цікаво, що натомість у Макса Барських, якого продюсує Бадоєв, натхнення є. Він випустив проникливу пісню "Буде весна", яку заспівав для переселенців у Львові.