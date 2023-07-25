Алан Бадоєв вперше за час війни знімає кліп: для кого з відомих артисток

Алан Бадоєв тривалий час відмовлявся знімати кліпи для артистів, поставивши під сумнів своє повернення до роботи над музичними відео. Втім, днями він показав залаштунки нового кліпу Полякової.

Відтак майбутня відеоробота співачки стане першим кліпом режисера від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він планував зробити щось не дуже грандіозне, втім вийшов "мінімалізм по-бадоєвськи".

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Алан Бадоєв знімає кліп для Олі Полякової

Кліпмейкер зізнався, що дуже радий повернутися до роботи над музичними відео. У відеозвернені видно, що кліп на пісню Олі Полякової зніматимуть в полі.

Сьогодні такий класний ранок. Я вперше за півтора року вирушив на знімальний майданчик. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке відзняти, але вийшло трішечки мінімалізм по-бадоєвськи,

– зазначив режисер.

Як повідомила виконавиця, майбутній кліп стане для неї дуже символічним, а образ — непритаманним для творчості.