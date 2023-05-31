83-річний Аль Пачіно вчетверте стане батьком: хто його кохана і скільки їй років

31 травня 2023, 11:24
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Джерело:

TMZ

Всесвітньо відомий американський актор Аль Пачіно готується вчетверте стати батьком. Кохана чоловіка, яка на 54 роки молодша за нього, перебуває на 8 місяці вагітності.

Про роман Аль Пачіно та 29-річної Нур Альфалли стало відомо у квітні 2022 року. Тоді їх помітили разом за романтичною вечерею в одному з ресторанів. 

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Як стало відомо тепер, дівчина перебуває на 8 місяці вагітності. Вже влітку вона подарує коханому дитину, яка для зірки "Хрещеного батька" буде четвертою. А ось для Нур дитина від 83-річного Аль Пачіно стане первістком. 

Зазначимо, що закохані не публікують спільних фото, не з'являються разом на публіці. На особистій сторінці дівчини в інстаграмі є лише одна світлина, на якій вона поруч з чоловіком. 

Нагадаємо, Аль Пачіно має ще трьох дітей:

  • 33-річну доньку Джулію Марію Пачіно від викладачки акторської майстерності Яни Террант;
  • 22-річних двійнят Антона Джеймса та Олівію Роуз від акторки Беверлі Д'Анджело. 

Зірки, які нещодавно стали батьками

  • 19 квітня українська співачка Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Артистка народила доньку, яку назвала Поліною.
  • Донька голлівудського актора Алека Болдвіна, Айрленд Болдвін вперше стала мамою у травні. Вона народила донечку Голланд.
  • А в актора Роберта Де Ніро у 79 років народилася сьома дитина. Однак наразі чоловік не розсекречує ім'я та стать малюка. 
Автор: Христина Кобак