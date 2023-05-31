О романе Аль Пачино и 29-летней Нур Альфаллы стало известно в апреле 2022 года. Тогда их заметили вместе за романтическим ужином в одном из ресторанов.

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