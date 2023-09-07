Втім, зберегти стосунки закоханим довго не вдалося. Тож тепер Пачіно та Альфалла борються за опіку над їхнім сином.

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Аль Пачіно судитиметься зі своєю коханою

Як повідомляють ЗМІ, Нур подала до суду та вимагає повну фізичну опіку над їхнім сином. Водночас вона зазначила, що батько зможе бачитись з малюком та братиме участь у важливих подіях в його житті. Зокрема, в навчанні, лікуванні, релігійних поглядах тощо.

Окрім цього, Нур хоче, щоб Аль Пачіно оплатив всі її витрати у цій справі.

Зазначимо, суми аліментів, які 83-річний актор виплачуватиме дівчині, поки невідомі.

Що відомо про стосунки Аль Пачіно та Нур Альфаллах

У квітні 2022 року їх помітили разом за романтичною вечерею в одному з ресторанів. Згодом стало відомо, що дівчина вагітна від актора. Водночас закохані не публікували спільних фото та не з'являлися разом на публіці. Вже в червні Нур народила чоловікові сина. Малюка зіркові батьки назвали Роман.

Зазначимо, в Пачіно вже є троє дітей від різних дружин: