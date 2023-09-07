Втім, зберегти стосунки закоханим довго не вдалося. Тож тепер Пачіно та Альфалла борються за опіку над їхнім сином.
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Аль Пачіно судитиметься зі своєю коханою
Як повідомляють ЗМІ, Нур подала до суду та вимагає повну фізичну опіку над їхнім сином. Водночас вона зазначила, що батько зможе бачитись з малюком та братиме участь у важливих подіях в його житті. Зокрема, в навчанні, лікуванні, релігійних поглядах тощо.
Окрім цього, Нур хоче, щоб Аль Пачіно оплатив всі її витрати у цій справі.
Зазначимо, суми аліментів, які 83-річний актор виплачуватиме дівчині, поки невідомі.
Що відомо про стосунки Аль Пачіно та Нур Альфаллах
У квітні 2022 року їх помітили разом за романтичною вечерею в одному з ресторанів. Згодом стало відомо, що дівчина вагітна від актора. Водночас закохані не публікували спільних фото та не з'являлися разом на публіці. Вже в червні Нур народила чоловікові сина. Малюка зіркові батьки назвали Роман.
Зазначимо, в Пачіно вже є троє дітей від різних дружин:
33-річна донька Джулія-Марія Пачіно від викладачки акторської майстерності Яни Террант;
двійнята Антон Джеймс та Олівія Роуз, яким по 22 роки, від акторки Беверлі Д'Анджело.