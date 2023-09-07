Українська ведуча Олена Кравець висловилась про знаменитостей та публічних осіб. Вона поділилась, яка найбільша проблема в українських зірок є зараз.

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Це ілюзія того, що тобі потрібно задовольняти чиїсь очікування. Тобі здається, що люди від тебе чекають ось цього, і ти починаєш жити відповідно до їх очікувань. І втрачаєш себе, і коли ти втрачаєш себе, ти потім втрачаєш і цю аудиторію. Бо вона ніколи не знає, чого хоче,

– пояснила ведуча.

Олена Кравець додала, що кожен з шанувальників живе своїм життям. Тому важливо не втрачати свою особистість.

“Аудиторія – це декілька сотень тисяч або десятки тисяч людей, і у кожного своє життя. І, по суті, їх з тобою нема. Навіть, якщо їх декілька мільйонів, вони не з тобою. Вони можуть писати тобі слова підтримки, і це дуже допомагає, але ти забуваєш звірятися із собою. Ось ця підміна спілкування з собою на спілкування з аудиторією, мені здається, це сумно”.

Чому Олена Кравець майже не веде соцмережі

Олена Кравець неактивна у соціальних мережах. Інколи вона ділиться сімейними фото чи розповідає про нові проєкти. Але не так часто, як інші українські зірки та блогери.

Я не бачу необхідності, і бажання в мене немає розповідати про своє особисте життя. Я розумію, що це цікаво, розумію, що люди будуть реагувати, але в мене немає внутрішньої потреби отримати чийсь лайк чи хейт. В мене немає потреби бути оціненою. Це моє життя,

– поділилась ведуча.

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