Однако сохранить отношения влюбленным долго не удалось. Теперь Пачино и Альфалла борются за опеку над их сыном.

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Аль Пачино будет судиться со своей любимой

Как сообщают СМИ, Нур подала в суд и требует полной физической опеки над их сыном. В то же время, она отметила, что отец сможет видеться с малышом и будет принимать участие в важных событиях в его жизни. В частности, в обучении, лечении, религиозных воззрениях и т.д.

Кроме того, Нур хочет, чтобы Аль Пачино оплатил все ее расходы по этому делу.

Отметим, суммы алиментов, которые 83-летний актер будет выплачивать девушке, пока неизвестны.

Что известно об отношениях Аль Пачино и Нур Альфаллах

В апреле 2022 года их заметили вместе за романтическим ужином в одном из ресторанов. Потом стало известно, что девушка беременна от актера. В то же время влюбленные не публиковали общие фото и не появлялись вместе на публике. Уже в июне Нур родила мужу сына. Малыша звездные родители назвали Роман.

Отметим, в Пачино уже есть трое детей от разных жен: