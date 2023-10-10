24 Канал вирішив нагадати, хто зі світових артистів та акторів народився в Ізраїлі. Раніше українські зірки емоційно відреагували на вторгнення бойовиків з ХАМАС.
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Наталі Портман
Її справжнє ім’я Наталі Гершлаг. Талановита акторка народилася в Єрусалимі, проте у юності переїхала до США.
Наталі Портман / Фото з її інстаграму
Наталі Портман вже відреагувала на війну в Ізраїлі. Акторка в інстаграмі підтримала народ рідної країни.
Моє серце розбите через людей в Ізраїлі. Діти, жінки й люди літнього віку вбиті та викрадені з їхніх домівок. Мені страшно через такі варварські дії і моє серце бʼється з любов'ю та молитвами за родини, які постраждали,
– написала вона.
Ґаль Ґадот
Майбутня зірка народилася в місті Петах-Тіква, а росла в місті Рош-га-Аїн. Ізраїльська актриса та модель стала відомою завдяки ролям у фільмах "Форсаж", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Диво-жінка" тощо.
Ґаль Ґадот / Фото з її інстаграму
Ґадот теж висловилася про ситуацію в Ізраїлі. Ще 7 жовтня вона закликала робити благодійні внески на підтримку Ізраїлю.
Моє серце болить. Молюся за всіх, хто страждає… Я підтримую Ізраїль, ви теж повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти,
– написала вона.
Томер Капоне
Майбутній актор народився у місті Холон (Ізраїль), а дитинство провів у Рішон-ле-Ціоні.
Цікаво, що Томер навіть служив у Цахалі (армія Ізраїлю), де отримав звання командира взводної десантної групи. Він брав участь у виведенні ізраїльських військ із Гази. Демобілізувавшись, Капоне у 26 років вступив до акторської школи.
Томер Капоне / Фото з його інстаграму
Актор відреагував на події в Ізраїлі. Він заявив, що терористи з ХАМАС мають заплатити за вторгнення.
Ми повинні бути на сторожі й захищати себе…Сьогодні ми стоїмо разом і надаємо всю необхідну підтримку Ізраїлю, щоб захистити й знищити зло,
– писав він у соцмережах.
Нетта Барзілай
Дівчина народилася в самому центрі Ізраїлю, в невеликому містечку Год-га-Шарон. Після коледжу майбутня зірка служила в армії Ізраїлю. У 2018 році ізраїльська співачка привезла перемогу своїй країні з Євробачення.
Зараз зірка перебуває в Ізраїлі та активно допомагає людям у війні. Зокрема, вона показувала кадри, як збирає харчі для ізраїльтян.
Нетта Барзілай у Ізраїлі / Скриншот з її інстаграму
Ліор Раз
Актор і сценарист отримав велику популярність за роль Дорона Кавільйо в серіалі "Фауда". Він народився в Маалі-Адумімі – ізраїльському поселенні за сім кілометрів від Єрусалиму.
Там же Ліор провів своє дитинство. Після закінчення школи Раз проходив службу в армії оборони Ізраїлю та став членом спецпідрозділу "Дувдеван".
Ліор Раз / Фото з його інстаграму
Актор підтримує Ізраїль у війні. Він долучився як волонтер і допомагав рятувати родини з обстріляних територій.
Я вирушив на південь, щоб приєднатися до сотень хоробрих добровольців, "братів по зброї", щоб допомогти населенню на півдні Ізраїлю. Нас відправили в обстріляне місто Сдерот, щоб вивезти дві родини,
– ділився Ліор.
Бар Рафаелі
Відома модель народилася в місті Год-га-Шарон в Ізраїлі. Її мати теж колишня успішна ізраїльська модель. Цікаво, що Бар визнали найсексуальнішою жінкою світу у 2012 році за версією журналу Maxim.
Бар Рафаелі / Фото з її інстаграму
Аєлет Зурер
Майбутня зірка народилася в Тель-Авіві. Акторській майстерності Аєлет навчалася в Нью-Йорку, але у 1991 року повернулася до Ізраїлю. Зараз Зурер з сім'єю живе в Каліфорнії.
Аєлет Зурер / Фото з її інстаграму
Акторка висловилася про події в Ізраїлі. Вона розповіла, що сотні терористів з ХАМАС прорвалися до країни з метою вбивства та викрадення ізраїльтян.
"Сумний день для Ізраїлю. Моє серце і молитви за благополуччя невинно викрадених. жертви та їхні родини", – писала вона 7 жовтня.
Орі Феффер
Актор став відомим за своєю роллю детектива Голана Коена в американському телесеріалі «Копай» 2015 року, який знімали в Єрусалимі.
Орі Феффер / Фото з його інстаграму
Феффер висловив підтримку Ізраїлю та написав у соцмережі кілька дописів про події в країні.
Еден Алене
Народилася вона в Єрусалимі. У 2018 році дівчина вступила на службу в ЦАХАЛ, Еден брала участь у військовому оркестрі.
Два роки тому ізраїльська співачка представляла свою країну на Євробаченні, де посіла 17 місце. Але вже через рік Алене оголосила, що хоче завершити музичну кар'єру.
Еден Алене / Фото euromix
Алон Лівне
Відомий ізраїльський модельєр завоював серця світових зірок. Він одягає Бейонсе, Леді Гагу, Періс Хілтон, Кім Кардаш'ян та інших знаменитостей.
37-річний дизайнер вважається одним із найвідоміших у світі. Він вже встиг попрацювати у Тель-Авіві та Нью-Йорку. Зараз його діяльність сконцентрована переважно в Ізраїлі.
Алон Лівне / Фото з відкритих джерел
Міхаель Бен-Давід
Ізраїльський співак народився у 1996 році в Україні, але в дитинстві його сім'я емігрувала до Ізраїлю. Його мама – уродженка Києва, тож він має рідних у столиці.
У 2022 році Міхаель обраний представником Ізраїлю на конкурсі після того, як він переміг у четвертому сезоні X Factor Israel.
Міхаель Бен-Давід / Фото з його інстаграму
Бен-Давід у соцмережах висловився про війну в Ізраїлі, підтримавши свій народ. Цікаво, що після 24 лютого 2022 Міхаель засудив російську агресію проти України.