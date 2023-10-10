24 Канал вирішив нагадати, хто зі світових артистів та акторів народився в Ізраїлі. Раніше українські зірки емоційно відреагували на вторгнення бойовиків з ХАМАС.

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Наталі Портман

Її справжнє ім’я Наталі Гершлаг. Талановита акторка народилася в Єрусалимі, проте у юності переїхала до США.



Наталі Портман / Фото з її інстаграму

Наталі Портман вже відреагувала на війну в Ізраїлі. Акторка в інстаграмі підтримала народ рідної країни.

Моє серце розбите через людей в Ізраїлі. Діти, жінки й люди літнього віку вбиті та викрадені з їхніх домівок. Мені страшно через такі варварські дії і моє серце бʼється з любов'ю та молитвами за родини, які постраждали,

– написала вона.

Ґаль Ґадот

Майбутня зірка народилася в місті Петах-Тіква, а росла в місті Рош-га-Аїн. Ізраїльська актриса та модель стала відомою завдяки ролям у фільмах "Форсаж", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Диво-жінка" тощо.



Ґаль Ґадот / Фото з її інстаграму

Ґадот теж висловилася про ситуацію в Ізраїлі. Ще 7 жовтня вона закликала робити благодійні внески на підтримку Ізраїлю.

Моє серце болить. Молюся за всіх, хто страждає… Я підтримую Ізраїль, ви теж повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі терористичні акти,

– написала вона.

Томер Капоне

Майбутній актор народився у місті Холон (Ізраїль), а дитинство провів у Рішон-ле-Ціоні.

Цікаво, що Томер навіть служив у Цахалі (армія Ізраїлю), де отримав звання командира взводної десантної групи. Він брав участь у виведенні ізраїльських військ із Гази. Демобілізувавшись, Капоне у 26 років вступив до акторської школи.



Томер Капоне / Фото з його інстаграму

Актор відреагував на події в Ізраїлі. Він заявив, що терористи з ХАМАС мають заплатити за вторгнення.

Ми повинні бути на сторожі й захищати себе…Сьогодні ми стоїмо разом і надаємо всю необхідну підтримку Ізраїлю, щоб захистити й знищити зло,

– писав він у соцмережах.

Нетта Барзілай

Дівчина народилася в самому центрі Ізраїлю, в невеликому містечку Год-га-Шарон. Після коледжу майбутня зірка служила в армії Ізраїлю. У 2018 році ізраїльська співачка привезла перемогу своїй країні з Євробачення.

Зараз зірка перебуває в Ізраїлі та активно допомагає людям у війні. Зокрема, вона показувала кадри, як збирає харчі для ізраїльтян.



Нетта Барзілай у Ізраїлі / Скриншот з її інстаграму

Ліор Раз

Актор і сценарист отримав велику популярність за роль Дорона Кавільйо в серіалі "Фауда". Він народився в Маалі-Адумімі – ізраїльському поселенні за сім кілометрів від Єрусалиму.

Там же Ліор провів своє дитинство. Після закінчення школи Раз проходив службу в армії оборони Ізраїлю та став членом спецпідрозділу "Дувдеван".



Ліор Раз / Фото з його інстаграму

Актор підтримує Ізраїль у війні. Він долучився як волонтер і допомагав рятувати родини з обстріляних територій.

Я вирушив на південь, щоб приєднатися до сотень хоробрих добровольців, "братів по зброї", щоб допомогти населенню на півдні Ізраїлю. Нас відправили в обстріляне місто Сдерот, щоб вивезти дві родини,

– ділився Ліор.

Бар Рафаелі

Відома модель народилася в місті Год-га-Шарон в Ізраїлі. Її мати теж колишня успішна ізраїльська модель. Цікаво, що Бар визнали найсексуальнішою жінкою світу у 2012 році за версією журналу Maxim.

Протягом останніх днів у соцмережах модель активно підтримує свої країну та розповідає всьому світу про ситуацію в Ізраїлі.



Бар Рафаелі / Фото з її інстаграму

Аєлет Зурер

Майбутня зірка народилася в Тель-Авіві. Акторській майстерності Аєлет навчалася в Нью-Йорку, але у 1991 року повернулася до Ізраїлю. Зараз Зурер з сім'єю живе в Каліфорнії.



Аєлет Зурер / Фото з її інстаграму

Акторка висловилася про події в Ізраїлі. Вона розповіла, що сотні терористів з ХАМАС прорвалися до країни з метою вбивства та викрадення ізраїльтян.

"Сумний день для Ізраїлю. Моє серце і молитви за благополуччя невинно викрадених. жертви та їхні родини", – писала вона 7 жовтня.

Орі Феффер

Актор став відомим за своєю роллю детектива Голана Коена в американському телесеріалі «Копай» 2015 року, який знімали в Єрусалимі.



Орі Феффер / Фото з його інстаграму

Феффер висловив підтримку Ізраїлю та написав у соцмережі кілька дописів про події в країні.

Еден Алене

Народилася вона в Єрусалимі. У 2018 році дівчина вступила на службу в ЦАХАЛ, Еден брала участь у військовому оркестрі.

Два роки тому ізраїльська співачка представляла свою країну на Євробаченні, де посіла 17 місце. Але вже через рік Алене оголосила, що хоче завершити музичну кар'єру.



Еден Алене / Фото euromix

Алон Лівне

Відомий ізраїльський модельєр завоював серця світових зірок. Він одягає Бейонсе, Леді Гагу, Періс Хілтон, Кім Кардаш'ян та інших знаменитостей.

37-річний дизайнер вважається одним із найвідоміших у світі. Він вже встиг попрацювати у Тель-Авіві та Нью-Йорку. Зараз його діяльність сконцентрована переважно в Ізраїлі.



Алон Лівне / Фото з відкритих джерел

Міхаель Бен-Давід

Ізраїльський співак народився у 1996 році в Україні, але в дитинстві його сім'я емігрувала до Ізраїлю. Його мама – уродженка Києва, тож він має рідних у столиці.

У 2022 році Міхаель обраний представником Ізраїлю на конкурсі після того, як він переміг у четвертому сезоні X Factor Israel.



Міхаель Бен-Давід / Фото з його інстаграму

Бен-Давід у соцмережах висловився про війну в Ізраїлі, підтримавши свій народ. Цікаво, що після 24 лютого 2022 Міхаель засудив російську агресію проти України.