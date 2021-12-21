Акторки серіалу "Секс і місто" прокоментували звинувачення Кріса Нота в зґвалтуваннях

21 грудня 2021 , 11:10
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Джерело:

твітер Крістін Девіс

Американського актора Кріса Нота, який відомий за роллю Містера Біга в серіалі "Секс і місто", звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях. Його колеги за серіалом висловилися в підтримку жінок, які не побоялися розповісти про свій досвід.

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього. 

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Заява акторок з "Сексу і міста"

Звернення опублікувала Крістін Девіс, зазначивши, що це не лише її позиція, а й позиція подруг. 

Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили й поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це має бути дуже складно. Дякуємо їм за це,
– написала Крістін. 

Секс-скандал з Містером Бігом

  • Зірку культового серіалу "Секс і місто" звинувачують в сексуальному насильстві
  • Про домагання з боку Кріса Нота заявили одразу дві жінки, які не знають одна одну. 
  • За словами однієї, зґвалтування нібито відбулося в Лос-Анджелесі у 2004 році. Інша повідомила, що Кріс Нот зґвалтував її в Нью-Йорку у 2015 році.
  • Імена жінок невідомі. 
  • Кріс Нот миттєво відреагував на звинувачення і заявив, що інтимні стосунки були за згодою, а всі звинувачення – це наклеп.
  • Жінки пояснили, що розповісти про ці випадки їх наштовхнули кадри з перезавантаження серіалу "Секс і місто". 
  • Через гучний скандал компанії та бренди відмовляються від співпраць з актором. 
Автор: Христина Кобак