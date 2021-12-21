Акторки серіалу "Секс і місто" прокоментували звинувачення Кріса Нота в зґвалтуваннях
Джерело:твітер Крістін Девіс
Американського актора Кріса Нота, який відомий за роллю Містера Біга в серіалі "Секс і місто", звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях. Його колеги за серіалом висловилися в підтримку жінок, які не побоялися розповісти про свій досвід.
Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього.
До теми Бив і погрожував смертю: ще дві жінки звинуватили Кріса Нота у домаганнях і насильстві
Заява акторок з "Сексу і міста"
Звернення опублікувала Крістін Девіс, зазначивши, що це не лише її позиція, а й позиція подруг.
Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили й поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це має бути дуже складно. Дякуємо їм за це,
– написала Крістін.
Секс-скандал з Містером Бігом
- Зірку культового серіалу "Секс і місто" звинувачують в сексуальному насильстві.
- Про домагання з боку Кріса Нота заявили одразу дві жінки, які не знають одна одну.
- За словами однієї, зґвалтування нібито відбулося в Лос-Анджелесі у 2004 році. Інша повідомила, що Кріс Нот зґвалтував її в Нью-Йорку у 2015 році.
- Імена жінок невідомі.
- Кріс Нот миттєво відреагував на звинувачення і заявив, що інтимні стосунки були за згодою, а всі звинувачення – це наклеп.
- Жінки пояснили, що розповісти про ці випадки їх наштовхнули кадри з перезавантаження серіалу "Секс і місто".
- Через гучний скандал компанії та бренди відмовляються від співпраць з актором.