Акторки серіалу "Секс і місто" прокоментували звинувачення Кріса Нота в зґвалтуваннях

Американського актора Кріса Нота, який відомий за роллю Містера Біга в серіалі "Секс і місто", звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях. Його колеги за серіалом висловилися в підтримку жінок, які не побоялися розповісти про свій досвід.

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього.

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