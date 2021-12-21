Актрисы сериала "Секс в большом городе" прокомментировали обвинения Криса Нота в изнасилованиях

Американского актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Его коллеги по сериалу высказались в поддержку женщин, которые не побоялись рассказать о своем опыте.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон сделали совместное заявление. Они поддержали не коллегу, а выступивших против него женщин.

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Заявление актрис из "Секса в большом городе"

Обращение опубликовала Кристин Дэвис, отметив, что это не только ее позиция, но и позиция подруг.

Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это очень сложно. Спасибо им за это,

– написала Кристин.