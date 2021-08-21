Як повідомила зірка, батько Ребел помер від серцевого нападу. Свій біль та емоції вона намагалась погасити їжею. Тепер вона розуміє, що не цінувала себе так, як повинна була.

До слова Зірка "Шахрайок" Ребел Вілсон схудла на 20 кілограмів: як тепер виглядає акторка

Добре, я знаю, що зазвичай викладаю схвальні фотографії самої себе... Але знайшла цю стару фотографію в своїх листах і сказала: "Гей! Я пам'ятаю, що це було тоді, коли я була не зовсім здоровою – мала зайву вагу і занадто багато бавилась зі шкідливою їжею... Цікаво, що я все ще усміхаюся і все ще намагаюся бути активною,

– прокоментувала фото зірка.

Жінка переконана, що ніколи не пізно вдосконалюватись і бути кращою версією себе. На її думку, це не гонитва, а яскравий приклад, як поважати себе і робити те, що для нас самих краще. Фотографія, на якій Ребел Вілсон з надмірною вагою стоїть поряд зі спортсменом, була зроблена на благодійному тенісному турнірі.



Ребел Вілсон до схуднення / Фото з інстаграму акторки

У наступній публікації вона показала схудле тіло, де також стояла з іншим спортсменом на стадіоні і демонструвала свої м'язи.



Схудла Ребел Вілсон / Фото з інстаграму акторки

Хто із зірок вдавався до кардинального схуднення