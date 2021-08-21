Как сообщила звезда, отец Ребел умер от сердечного приступа. Свою боль и эмоции она пыталась погасить пищей. Теперь она понимает, что не ценила себя так, как должна была.

К слову Звезда "Мошенниц" Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов: как теперь выглядит актриса

Хорошо, я знаю, что обычно выкладываю положительные фотографии самой себя... Но нашла эту старую фотографию в своих письмах и сказала: "Эй, я помню, что это было тогда, когда я была не совсем здоровой – имела лишний вес и слишком много игралась с вредной едой... Интересно, что я все еще улыбаюсь и все еще пытаюсь быть активной,

– прокомментировала фото звезда.

Женщина уверена, что никогда не поздно совершенствоваться и быть лучшей версией себя. По ее мнению, это не погоня, а яркий пример, как уважать себя и делать то, что для нас самих лучше. Фотография, на которой Ребел Уилсон с избыточным весом стоит рядом со спортсменом, была сделана на благотворительном теннисном турнире.



Ребел Уилсон до похудения / Фото с инстаграма актрисы

В следующей публикации она показала худое тело, где также стояла с другим спортсменом на стадионе и демонстрировала свои мышцы.



Похудевшая Ребел Уилсон / Фото с инстаграма актрисы

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