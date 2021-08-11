Акторка Крістіна Річчі вдруге стане мамою: фото

41-річна акторка Крістіна Річчі повідомила чудову новину. Вона зізналась світові, що вагітна вдруге. Зірка опублікувала знімок з УЗД, де показала малюка.

Крістіна Річчі вагітна вдруге

Американська акторка та зірка "Сімейки Адамсів" Крістіна Річчі оголосила, що скоро стане мамою вдруге. Вона поділилась новиною на особистій сторінці в інстаграмі.

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– написала знаменитість.

Крістіна Річчі опублікувала фото з УЗД, на якому показала голівку малюка. Поки що вона не розголосила стать дитини.

Батьком дитини став перукар Марк Хемптон, з яким Крістіна Річчі нещодавно закрутила роман. Він також опублікував фото дитини у своєму блозі.

Перша дитина Крістіни Річчі