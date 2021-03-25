Акторка Ешлі Тісдейл вперше стала мамою: зворушливе фото

Відома американська співачка та акторка Ешлі Тісдейл вперше стала мамою. У зірки та її чоловіка Крістофера Френча народилась донька. Пара поділилась першим знімком крихітки.

35-річна американська акторка та співачка Ешлі Тісдейл стала мамою вперше. Про щасливу звістку вона сповістила день тому, а первісток народився 23 березня, у вівторок.

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Ешлі Тісдейл стала мамою

Ешлі Тісдейл оголосила стать дитини: зірка та її чоловік Крістофер Френч стали щасливими батьками донечки. Крихітку назвали Джупітер Айріс. Також співачка поділилась першим чорно-білим фото дівчинки, де показала її маленьку ручку.

З радісною новиною зірку привітало безліч знаменитостей, серед яких Емма Робертс, Лея Мішель, Сара Гайлер та багато інших.

Що відомо про вагітність Ешлі Тісдейл

Всередині вересня 2020 року знаменитість оприлюднила зворушливу фотосесію з чоловіком, на якій позувала у чарівній білій сукні. Погляд Крістофера спочатку був спрямований на кохану, а потім на її вагітний животик. Так зірка повідомила про те, що скоро стане мамою.

Вона не приховувала радості від особливого стану, тому часто публікувала миловидні фото з округлим животом. Варто зазначити, що крихітка стала первістком для обох батьків.

Додамо, що Ешлі Тісдейл уже давно не знімається в кіно: остання стрічка за її участі вийшла ще у 2013 році. Згодом зірка зайнялась музикою, але поки відклала кар'єрні справи на потім.

Стосунки Ешлі Тісдейл та Крістофера Френча