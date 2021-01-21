Китайська акторка Чжен Шуан оскандалилась через те, що вимагала від сурогатної матері зробити аборт, коли та перебувала на 7 місяці вагітності. Через це італійський бренд Prada припинив співпрацю із зіркою.

Скандал з акторкою Чжен Шуан

Відома в Китаї акторка Чжен Шуан нещодавно потрапила в чималий скандал. Вона примушувала сурогатну матір зробити аборт на останніх місяцях вагітності. Через розголос італійський бренд Prada припинив співпрацю з нею. Про це повідомляє Global Times.

Читайте також Блогерка, яка назвала Росію улюбленою країною, загриміла у "Миротворець"

Спочатку про все розповів колишній партнер Чжен Шуан, її продюсер Чжан Хен. Чоловік зізнався, що наприкінці 2019 року в їхній парі настав розлад, і вони розійшлися. Тоді ж Чжен почала вимагати в сурогатних матерей, які виношували дітей екскоханих й перебували на 7 місяці вагітності, щоб вони зробили аборт.

Також в мережі з'явився запис розмови акторки з її батьками. Чжен висловила незадоволеність тим, що сурогатні матері не можуть перервати вагітність. Батько зірки запропонував віддати їх на всиновлення, а мати заявила, що не хоче бачити цих дітей.

Незважаючи на все це, малюки таки народилися. Чжан Хет та сурогатні матері більше року перебувають у США. Там він "турбується та захищає два невинних життя".

Prada відмовилась від співпраці з блогеркою

Після того, як новина про скандал розлетівся мережею, знаменитий італійський бренд Prada відмовився від співпраці з Чжен Шуан. Варто додати, що акторка пробула амбасадором бренду лише 9 днів.

Prada Group сьогодні вирішила скасувати свою співпрацю з актрисою Чжен Шуан, про яку було оголошено 11 січня 2021 року, після недавнього висвітлення в ЗМІ її особистого життя,

– повідомили представники бренду.

Чжен прокоментувала ситуацію, яка склалась, і назвала її дуже сумною. Вона зазначила, що все це – особиста справа.