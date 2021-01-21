Китайская актриса Чжэн Шуан оскандалилась из-за того, что требовала от суррогатной матери сделать аборт, когда та находилась на 7 месяце беременности. Через это итальянский бренд Prada прекратил сотрудничество со звездой.

Скандал с актрисой Чжэн Шуан

Известная в Китае актриса Чжэн Шуан недавно попала в немалый скандал. Она заставляла суррогатную мать сделать аборт на последних месяцах беременности. Из-за огласки итальянский бренд Prada прекратил сотрудничество с ней. Об этом сообщает Global Times.

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Сначала обо всем рассказал бывший партнер Чжэн Шуан, ее продюсер Чжан Хэн. Мужчина признался, что в конце 2019 года в их паре наступил разлад, и они разошлись. Тогда же Чжэн начала требовать у суррогатных матерей, которые вынашивали детей и находились на 7 месяце беременности, чтобы они сделали аборт.

Также в сети появилась запись разговора актрисы с ее родителями. Чжэн выразила недовольство тем, что суррогатные матери не могут прервать беременность. Отец звезды предложил отдать их на усыновление, а мать заявила, что не хочет видеть этих детей.

Несмотря на все это, малыши таки родились. Чжан Хет и суррогатные матери больше года находятся в США. Там он "опекается и защищает две невинные жизни".

Prada отказалась от сотрудничества с блогершей

После того, как новость о скандале разлетелась по сети, знаменитый итальянский бренд Prada отказался от сотрудничества с Чжэн Шуан. Стоит добавить, что актриса пробыла амбассадором бренда всего 9 дней.

Prada Group сегодня решила отменить свое сотрудничество с актрисой Чжэн Шуан, о которой было объявлено 11 января 2021 года, после недавнего освещения в СМИ ее личной жизни,

- сообщили представители бренда.

Чжэн прокомментировала сложившуюся ситуацию и назвала ее очень печальной. Она отметила, что все это – личное дело.