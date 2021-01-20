Популярна блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens, Таїсія Онацька, яка зняла ролик на алеї Небесної Сотні, потрапила в базу "Миротворець". Також вона записала відеозвернення до українських ЗМІ з проханням дотримуватися журналістських стандартів.

Блогерка, яка зняла скандальний ролик, потрапила до "Миротворця"

Популярна блогерка TikTok з нікнеймом di.rubens, яка раніше записала скандальне відео на алеї Небесної Сотні, потрапила в базу "Миротворець". Виявилося, що справжнє її ім'я – Онацька (Маламан) Таїсія Ігорівна.

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На сайті проєкту з'явилося відповідне досьє на неї. "Провокаторка. Антиукраїнська пропагандистка. Свідома дискредитація Збройних сил України. Свідома участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України", – пише на сайті.

Що відомо про ролик Таїсії Онацької

Блогерка з TikTok з нікнеймом di.rubens записала відео, яке згодом видалила, але воно встигло розлетітися мережею. Вона, обираючи між Росією та Україною, обрала Росію, а згодом засміялася. Це спричинило обговорення відео в мережі, також його поширив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан. Зазначимо, що відео було знято на алеї Небесної Сотні, сама блогерка мешкає в Києві.

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Реакція блогерки

Дівчина на особистій інстаграм-сторінці опублікувала відео, в якому відреагувала на численні публікації українських ЗМІ. Вона назвала матеріали сфальсифікованими та такими, що розповсюджують неправдиву інформацію.

Також Таїсія наголосила, що вона готується подавати до суду на офіцера ЗСУ, а її справа вже розглядається в Міністерстві оборони України.