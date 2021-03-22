Актриса Белла Торн выходит замуж: романтические фото с перстнем
Американская певица и актриса Белла Торн получила предложение женитьбы от своего возлюбленного – итальянского музыканта Бенджамина Масколо. Девушка ответила ему "да" и уже похвасталась в сети роскошным перстнем с бриллиантом.
Источник:инстаграм Бенджамина Масколо
О помолвке 23-летняя девушка объявила в своих инстаграм-сториз, правда, в профиле фото звезда не оставляла в отдельной заметке. Известно, что признание Бенджамина было довольно оригинальным: он написал любимой письмо на обратной стороне сценария и Белла прочитала его, когда работала над сценой. Но был ли в тот момент парень рядом с Беллой – неизвестно.
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Красноречивые фото с момента признания оставил в своем Инстаграме Бенджамин. "Она сказала "да"!"– лаконично подписал фото музыкант, на которых девушка нежно целует любимого в губы и демонстрирует всем свой роскошный перстень.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Что известно об отношениях Беллы Торн и Бенджамина Масколо?
- Об их отношениях СМИ известно мало, правда, первое их совместное фото в Инстаграме парня появилось в июне 2019 года. С тех пор они регулярно отдыхали вместе, публиковали пикантные фотографии и проводили вместе карантин.
- До этого у Беллы были отношения с актером Тайлером Поузи (2016-2017). Впоследствии она встречалась с музыкантом Модом Саном (2017-2018), а в 2019 году артист заявил, что они были даже в браке, но развелись. Такая информация до сих пор не подтвердилась.
- В частности, в 2016 году Белла Торн публично признала свою бисексуальную ориентацию. О личной жизни 27-летнего музыканта Бенджамина в сети практически нет информации.
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