Американская певица и актриса Белла Торн получила предложение женитьбы от своего возлюбленного – итальянского музыканта Бенджамина Масколо. Девушка ответила ему "да" и уже похвасталась в сети роскошным перстнем с бриллиантом.

О помолвке 23-летняя девушка объявила в своих инстаграм-сториз, правда, в профиле фото звезда не оставляла в отдельной заметке. Известно, что признание Бенджамина было довольно оригинальным: он написал любимой письмо на обратной стороне сценария и Белла прочитала его, когда работала над сценой. Но был ли в тот момент парень рядом с Беллой – неизвестно.

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Красноречивые фото с момента признания оставил в своем Инстаграме Бенджамин. "Она сказала "да"!"– лаконично подписал фото музыкант, на которых девушка нежно целует любимого в губы и демонстрирует всем свой роскошный перстень.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Беллы Торн и Бенджамина Масколо?