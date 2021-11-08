Актора Валентина Томусяка видалили з "чорного списку" Мінкульту
Джерело:фейсбук Валентина Томусяка
Українського актора Валентина Томусяка помилково внесли до числа осіб, які загрожують нацбезпеці України. Тепер СБУ та Мінкульт виправили помилку й видалили актора з "чорного списку".
Після помилки СБУ перепросила у Валентина Томусяка, перевірила інформацію щодо його участі в пропагандистському фільмі "Солнцепёк" й видалила його з "чорного списку" Мінкульту.
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Валентина Томусяка видалили з "чорного списку" Мінкульту
Після розголосу цієї ситуації актора прибрали зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Валентин Томусяк розповів про це на особистій сторінці у фейсбуці.
Текст публікації Валентина Томусяка:
Привіт, друзі! Я з радістю хочу повідомити вас, що мою проблему вирішили в найкоротший термін. Моє прізвище вилучили зі списків санкцій. Я знову повноправний громадянин своєї країни й більше не загрожую її національній безпеці.
Помилку виправили, вибачення принесли. І хоч дату 3 листопада 2021 року я запам'ятаю надовго, але життя продовжується! Я знову в строю і все це тільки завдяки вам та вашій підтримці! Не можу позбутися думки, що одна дурна чужа помилка може вартувати людині всього, що в неї є.
Я люблю і ціную свою країну, мені було моторошно бачити, як десятки видань друкували цей абсурд, нібито я оголошений ворогом народу. Не знаю, як швидко мені пощастить перестати про це думати.
Я тепер точно знаю, що агресія у фейсбуці та неперевірені факти можуть призводити до трагедій у реальності. Подумайте, коли наступного разу вирішите написати неперевірену інформацію.
Але ще я дізнався, що мене оточує набагато більше прекрасних людей, ніж я міг собі уявити в найсміливіших мріях!
Ви не уявляєте, скільки дзвінків і скільки листів я отримав. І всі вони з пропозиціями про допомогу. Безоплатну, прозору, просту людську допомогу. Вибачте, що не відповів кожному, вас дійсно було дуже багато, але я прочитав кожне повідомлення, відчув підтримку, скористався багатьма вашими порадами й взагалі перейнявся до глибини душі! Особлива подяка тим, хто зайнявся розв'язанням мого питання без зволікання! Ірино Вратарьова, Бориславе Березо – за вами нашої країни світле майбутнє.
Алло Гордієнко, ви також не спали цієї ночі. Сьогоднішня перемога – не моя особиста, а наша із вами. Причому на державному рівні, адже саме на прикладі моєї ситуації, влада побачила та визнала, що в системі"відбору претендентів" у "чорний список" є явні недосконалості. І вони вже зараз виправляються, щоб це ніколи не повторилося з жодним українським артистом.
Ба більше, з жодним громадянином України, адже на моєму місці міг опинитися кожен. Я радий, що мешкаю в країні, де помилки можна виправити. Я дуже сподіваюся, що одного разу їх не допускатимуть зовсім. А ще те, що я знав завжди – мені дуже пощастило із дружиною. Катя сказала: "працюй спокійно, ми все вирішимо". Її голос, що трохи здригнувся, але фантастична рішучість назавжди залишаться не тільки в моїй пам'яті, але й в серці.
Валентин Томусяк у "чорному списку": що відомо
- 3 листопада зірку серіалу "Кріпосна", українського актора Валетина Томусяка внесли до "чорного списку" Мінкульту.
- Він опинився серед 32 російських акторів, які потрапили до числа осіб, які загрожують національній безпеці України.
- Ті артисти знімалися в пропагандистському фільмі країни-агресора "Солнцепёк", де ганебно описують події на Донбасі.
- Валентин зазначив, що для нього це разюча новина, адже він не має жодного відношення до цього проєкту.
- Ба більше, від початку війни Томусяк не був у Росії та на окупованих територіях.
- Дружина актора розповіла, що через цю ситуацію вони переживають "кошмар наяву".
- Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що ця помилка вкотре показала, що система потребує допрацювання.