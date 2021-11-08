Актора Валентина Томусяка видалили з "чорного списку" Мінкульту

Валентина Томусяка видалили з "чорного списку" Мінкульту

Після розголосу цієї ситуації актора прибрали зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Валентин Томусяк розповів про це на особистій сторінці у фейсбуці.

Текст публікації Валентина Томусяка:

Привіт, друзі! Я з радістю хочу повідомити вас, що мою проблему вирішили в найкоротший термін. Моє прізвище вилучили зі списків санкцій. Я знову повноправний громадянин своєї країни й більше не загрожую її національній безпеці.

Помилку виправили, вибачення принесли. І хоч дату 3 листопада 2021 року я запам'ятаю надовго, але життя продовжується! Я знову в строю і все це тільки завдяки вам та вашій підтримці! Не можу позбутися думки, що одна дурна чужа помилка може вартувати людині всього, що в неї є.

Я люблю і ціную свою країну, мені було моторошно бачити, як десятки видань друкували цей абсурд, нібито я оголошений ворогом народу. Не знаю, як швидко мені пощастить перестати про це думати.

Я тепер точно знаю, що агресія у фейсбуці та неперевірені факти можуть призводити до трагедій у реальності. Подумайте, коли наступного разу вирішите написати неперевірену інформацію.

Але ще я дізнався, що мене оточує набагато більше прекрасних людей, ніж я міг собі уявити в найсміливіших мріях!

Ви не уявляєте, скільки дзвінків і скільки листів я отримав. І всі вони з пропозиціями про допомогу. Безоплатну, прозору, просту людську допомогу. Вибачте, що не відповів кожному, вас дійсно було дуже багато, але я прочитав кожне повідомлення, відчув підтримку, скористався багатьма вашими порадами й взагалі перейнявся до глибини душі! Особлива подяка тим, хто зайнявся розв'язанням мого питання без зволікання! Ірино Вратарьова, Бориславе Березо – ​​за вами нашої країни світле майбутнє.

Алло Гордієнко, ви також не спали цієї ночі. Сьогоднішня перемога – не моя особиста, а наша із вами. Причому на державному рівні, адже саме на прикладі моєї ситуації, влада побачила та визнала, що в системі"відбору претендентів" у "чорний список" є явні недосконалості. І вони вже зараз виправляються, щоб це ніколи не повторилося з жодним українським артистом.

Ба більше, з жодним громадянином України, адже на моєму місці міг опинитися кожен. Я радий, що мешкаю в країні, де помилки можна виправити. Я дуже сподіваюся, що одного разу їх не допускатимуть зовсім. А ще те, що я знав завжди – мені дуже пощастило із дружиною. Катя сказала: "працюй спокійно, ми все вирішимо". Її голос, що трохи здригнувся, але фантастична рішучість назавжди залишаться не тільки в моїй пам'яті, але й в серці.

Валентин Томусяк у "чорному списку": що відомо