Кидався на людей: актор з серіалу "Папаньки" Федінчик вибачився за свою витівку
Джерело:ТСН
Український актор Андрій Федінчик вибачився за скандальний інцидент у Києві й запевнив, що йому соромно за скоєне. Раніше, в ніч проти 25 липня, він спровокував суперечку та бійку з водіями.
Заслужений артист України визнає, що поводився неадекватно й пояснив, що у нього трапився нервовий зрив. Мовляв, все це пов'язано з тим, що зараз у його житті триває непростий етап.
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Ніхто не винен, крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву та емоцій. Вибачте всі, я всіх підвів,
– заявив Федінчик.
Й додав, що має розхитану нервову систему – все через багато роботи та "особисті нюанси", про які публічно говорити він не хоче. Напередодні актор навіть обговорював з дружиною, що варто звернутися до психіатра, проте ще не встиг цього зробити.
Федінчик влаштував бійку в Києві: що відомо
- Інцидент трапився у Подільському районі Києва. Зірка серіалу "Папаньки" зигзагами їхав на електричному самокаті, через що інші водії авто почали йому сигналити.
- Чоловік відреагував агресивно й накинувся на одного з автомобілістів, почав витягувати його з машини. Той у відповідь розпилив Федінчику в лице газовий балончик, але актор встиг вдарити чоловіка.
- Очевидці притиснули актора до асфальту й намагалися заспокоїти. Згодом його дружина – зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко – вибачилася за поведінку чоловіка.