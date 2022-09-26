Актор Артур Логай вперше зізнався про батька та бабусю, які опинилися в окупації
Джерело:ЖВЛ
Переможець "Танців з зірками" й український актор Артур Логай розповів, як він та його родина переживали війну. Він зізнався, що його бабуся й батько були в окупації.
Український актор та переможець "Танців з зірками" Артур Логай був у Києві, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Через наступ на столицю актор вивіз родину на Захід Україну.
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Артур Логай про рідних в окупації
Коли актор влаштував дружину та сина, то зайнявся волонтерством. З часом до них приїхала теща та подруга, які страждали від обстрілів.
"Женя вмовляла свою маму виїхати з-під Харкова. Ми її вмовили, забрали її. Вона приїхала до нас. Потім забрали нашу подругу з-під Чернігова. Вона з дитинкою маленькою", – поділився Артур Логай.
Водночас батько та бабуся Артура потрапили в тимчасову окупацію у Запорізькій області. Зірковий тато вибрався звідти, але бабуся так і залишилась там.
Залишилася там лише бабуся, вона не хотіла (Showbiz 24 – виїжджати). Але вже зараз начебто хоче виїхати. Тато перший час там возив сам людей. Вивозив, аби можна було потім їм вибратися на нашу територію. Сам згодом він виїхав,
– зізнався актор і співак.
Чи є в зірок рідні, що перебувають в окупації
- Співачка Alyosha зізнавалась, що в окупованій частині Запорізької області живуть понад її 20 родичів. До того ж у неї є рідня й в окупованому Херсоні.
- Арсен Мірзоян теж ділився, що має рідних та знайомих в Запоріжжі, вони в будь-який момент готові виїхати. В окупованій Запорізькій області у нього залишилося кілька знайомих, які рідко виходять на зв'язок.
- Сергій Танчинець розповідав, що його рідні живі-здорові, але батьки його дружини знають, що таке окупація. Півтора місяця вони жили під Ірпенем, коли там були російські військові.