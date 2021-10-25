Ахтем Сеітаблаєв назвав причину розлучення з дружиною

Днями стало відомо, що український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розірвав стосунки з дружиною. Цього разу він заявив, що розлучився вже давно. Причиною цьому стало нібито те, що пара втратила те, що її раніше поєднувало.

Український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів Каті Осадчій про своє розлучення. Він зазначив, що з дружиною розлучився вже давно. Спершу в мережі вважали, що пара лише розсталась.

Важливо Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною після 8 років шлюбу

Чому розлучився Ахтем Сеітаблаєв

Режисер зазначив, що стосунки між ним та кінопродюсеркою Іванною Дядюрою погіршилися.

Так сталося. У житті кожної людини бувають різні моменти. Я останнім часом став, можливо, трохи більш нервовим. Можливо, від того, що я, скажімо, зовсім інакше уявляв собі подружнє життя. Не знаю, не стало чогось того, що скріпило нас,

– заявив Ахтем Сеітаблаєв.

Та попри все, після розлучення колишня пара зберегла хороші відносини. Зараз їх поєднує спільна донька – Сафіє.

"У нас нормальні стосунки, я бачусь з донькою. Ми розмовляємо, зустрічаємося, відвідуємо різні заходи. Я сподіваюся, що ми залишимося друзями", – зауважив Ахтем.

Чутки про новий роман

Цікаво, що після новини про розрив шлюбу, в мережі з'явилися чутки, що Ахтем зустрічається з молодою акторкою. Однак режисер це заперечив.

"Річ у тім, що нічого такого немає. Так, Ліля дійсно знімалась у мене та зіграла головну роль у стрічці "Чужа молитва". Я надзвичайно ніжно до неї ставлюся, поважаю її та люблю, як доньку та сестру. Але ні, це неправда. Моє серце вільне", – наголосив актор.

Що відомо про розлучення Сеітаблаєва