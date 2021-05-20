Українські агрономи зняли пародію на пісню SHUM гурту Go_A: кумедне відео

Запальна пісня SHUM гурту Go_A, з якою він поїхав на Євробачення-2021, підкорила світову публіку. Якщо іноземні фани захоплено переглядають відео, то українські – знімають пародії. Ролик агрономів, які переспівали трек, розлетівся мережею.
Харківські агрономи тримають руку на пульсі сучасних українських трендів. Вони зняли пародію на пісню SHUM гурту Go_A, який підкорює сцену Євробачення-2021 в Роттердамі.
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Локаціє для зйомок відео стало поле. На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах. Один з них танцював у костюмі корови. До слова, текст треку все ж переписали, заспівавши не про бога лісу Шума, а про посівну.
Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представить Україну на Євробаченні з піснею SHUM. Вболіваємо за наших, бо вони найкращі,
– йдеться в підписі до відео.
Пародія на пісню SHUM гурту Go_A: дивіться відео онлайн
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Реакція мережі
Пародія агрономів на кліп і пісню SHUM етнофольк гурту Go_A спричинила фурор у мережі. Користувачі не стримують свого захвату від кумедного відео, самі ж музиканти наразі ніяк не відреагували на кавер.
- "Чудова інтеграція сільського господарства з сучасними трендами! Продовжуйте далі";
- "Лайк за вашу чудову якість та українську";
- "Як припинити співати "сію, вію кукурудзу";
- "Це так добре, що мені мову відняло. Кльовий текст, шикарний звук, розкішний візуал. Дуже сильно";
- "Круто! Дуже класно зробили. Поширюйте, щоб і Go_A побачили";
- "Респект за креатив".