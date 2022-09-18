Аеропорт Хітроу скасовує понад 100 рейсів через похорон Єлизавети II
Джерело:The Sky News
Лондонський аеропорт Хітроу скасовує понад 100 рейсів через похорон Єлизавети II 19 вересня. Все для того, щоб у місті було максимально тихо під час двох хвилин мовчання.
У Великій Британії готуються до похорону Єлизавети II, що відбудеться у понеділок, 19 вересня. Цей день в країні буде вихідним, але це не єдині зміни.
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Чому скасовують польоти в Лондон
Лондонський аеропорт Хітроу повідомив, що чимало рейсів будуть скасовані. Це роблять для того, щоб "забезпечити тишу" у місті у день прощання з королевою.
Зокрема, близько 30 хвилин близько 12 години над Лондоном не літатимуть літаки. У цей час проходитимуть хвилини мовчання, щоб вшанувати відхід Єлизавети II.
"Хітроу та авіакомпанії підтримують церемоніальні аспекти державних похоронів Її Величності Королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві та церемонію у Віндзорському замку в понеділок. На знак поваги, операції до та з аеропорту будуть залежати від відповідних змін, щоб уникнути шуму у певних місцях у певний час", – повідомили представники аеропорту.
Найбільше постраждала компанія British Airways – там скасували близько 100 польотів. Загалом в аеропорту скасували близько 15% від усіх рейсів.
Як відбуватиметься похорон Єлизавети II
- Похорон королеви буде державним і розпочнеться о 11:00 за лондонським часом (о 13:00 – за київським). Церемонія почнеться у Вестмінстерському абатстві, де відбудеться служба.
- Потім труну з тілом Її Величності перевезуть до Віндзорського замку. Там пройде ще одна урочиста служба похорону, яку проведе архієпископ Кентерберійський.
- Служба відбудеться у каплиці Святого Георгія. Після неї труну з тілом королеви опустять у Королівський склеп, а згодом поховають у сімейній каплиці короля Георга VI. Більше про це читайте тут.