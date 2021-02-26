Адвокат Джеймса Спірса розповіла про справжні стосунки співачки з батьком

Американська співачка Брітні Спірс вже 13 років перебуває під опікою свого батька Джеймса. Незважаючи на судові позови та вимоги зняти опікунство, адвокат стверджує, що вони насправді люблять одне одного і вся ситуація є виправданою.

Після виходу документального фільму про Брітні Спірс Framing Britney Spears (автори – журналісти The New York Times) тема опікунства над співачкою вкотре піднялась. Адвокат батька Брітні – Вівіан Лі Торін спробувала захистити чоловіка та пояснити, що Джеймс Спірс врятував свою доньку життя і хоче для неї тільки кращого.

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Адвокат Джеймса Спірса про його стосунки з донькою

Чимало шанувальників співачки переконані, що контроль наж 39-річною Брітні Спірс не потрібен, адже усе її проблемне минуле з наркотиками і депресією – позаду. Втім, адвокат Джеймса має на це іншу думку.

Я розумію, що в кожної історії має бути злодій, але тут люди дуже помиляються. Це історія про відчайдушно відданого і люблячого батька, який врятував свою дочку з небезпечної для її життя ситуації. Люди завдавали їй шкоди і експлуатували її,

– зазначила адвокат.

За словами Вівіан, Джеймс Спірс дуже любить свою доньку, а всі спекуляції у ЗМІ та документальному фільні – далекі від правди.

"Джеймі любить свою дочку. У них, як і в будь-який інший сім'ї, час від часу виникають проблеми, але це жодним чином не відміняє того, що вони люблять і підтримують один одного. Брітні знає, що батько любить її, і вона знає, що може звернутися до нього в будь-який час. Джеймі є опікуном Брітні, тому що любить її. Він хоче кращого для неї", – додала жінка.

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Про фінанси і бажання Брітні

Вівіан Лі Торін додала, що коли Джеймс Спірс у 2008 році взяв під опікунство доньку, активи співачки становили всього 2,8 мільйона доларів. Тоді вона була в боргах і зіткнулася з судовими позовами на суму в мільйони доларів. Але завдяки батькові вона вирішила свої фінансові проблеми і зараз її на її рахунку – 60 мільйонів доларів. Адвокат наголосила, що саме батько Брітні допоміг їй повернути право опіки над двома дітьми – 15-річним Шоном і 14-річним Джейденом від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.

Він співпрацював з нею, щоб допомогти їй повернути право опіки над дітьми. Він налагодив її справи з фінансами. І він створив для неї безпечне середовище, щоб вона могла жити так, як хоче, далеко від засобів масової інформації, які завдають їй стільки страждань,

– додала вона.



Брітні Спірс з батьком Джеймсом Спірсом у 2008 році / Getty Images

Зокрема, батько Брітні, за словами адвоката, завжди йде доньці на зустріч, якщо вона хоче випустити альбом, виступити десь або ж щоб її ім'я десь використовувалось. Він начебто ніколи не стоїть у неї на шляху. Також Вівіан Лі Торін зазначила, що на початку пандемії Брітні відпочивала у Луїзіані разом з батьком та іншими рідними, і вона жодного разу не попросила його відійти від справ.

Незважаючи на це, у серпні 2020 року Брітні Спірс подала документи до суду , де йшлось про те, що вона виступає категорично проти того, аби батько Джеймс знову став її опікуном. Вона вимагала передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері, яка була її опікункою у 2019 році, коли стався конфлікт Джеймса з одним з внуків. Але суд відхилив це прохання і дозволив батьку далі бути її опікуном.

Що стосується того, чому співачка не звернулася до громадськості безпосередньо, щоб покласти край усій драмі і спекуляцій навколо її опікунства, Торін не знає. Вона відповіла журналісту: "Запитай Брітні".