Адвокат Брітні Спірс подав у відставку після скандалу з опікунством батька

Адвокат Сем Інгхем з 2008 року працював представником Брітні Спірс у справі опікунства її батька. Але після нещодавнього скандалу із заявами Брітні про утиски батька він подав у відставку. Ймовірно, його репутацію залишилась під сумнівом.

Про вихід з гучної справи, на якій Сем Інгхем заробив чималі статки, йдеться у документах, що надійшли у суд Лос-Анджелеса. Чоловіка неодноразово звинувачували у надмірній лояльності батька артистки та недостатньому захисту зірки у справі.

До слова Брітні Спірс завершує кар'єру: концертний менеджер заявив, що складає обов'язки

Відомо, що адвокат Брітні брав за свої послуги майже 500 доларів на годину. Тому можна лише уявити, які мільйони заробив чоловік за 13 років ведення справи. У ЗМІ додають, що Брітні Спірс не мала можливості обрати весь цей час іншого адвоката через опікунство батька та рішення суду.

Натомість Брітні у суді 23 червня згадала, що Інгхем часто просив її "тримати язик за зубами" і не говорити на слуханнях багато важливих речей. Також адвокат нібито обманював її і жодного разу не казав їй, що вона може подати прохання про припинення опіки свого батька. Втім, Сем Інгхем стверджує, що неодноразово пропонував своїй клієнтці різні варіанти щодо розв'язання питання опікунства, зокрема про його припинення.

Окрім нього, у справі припинила брати участь юридична компанія Loeb & Loeb. Обидва рішення про відсторонення адвоката та компанії повинен затвердити суд. І лише після цього у співачки з'явиться новий адвокат.

Що відомо про справу Брітні Спірс з опікунством