Адель спростувала чутки про проблеми в особистому житті: що сказала зірка

Британська співачка Адель нещодавно скасувала кілька концертів через коронавірус. ЗМІ розповсюджували чутки про те, що все через погані стосунки з бойфрендом, та зірка це спростувала.

Відома британська співачка Адель вперше за довгий час опублікувала новий допис з інформацією про її концертний тур. Також всього лиш одним реченням вона спростувала чутки про проблеми у стосунках з Річем Полом.

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Адель спростувала чутки про проблеми в стосунках

Виконавиця запевнила, що вийде на сцену Brit Awards 8 лютого. Також вона повідомила, що дасть інтерв'ю на популярному британському шоу Грема Нортона. Словами "Річі шле вам привіт" зірка спростувала інформацію про те, що мало не розійшлась з бойфрендом. Очевидно, що Адель продовжує з ним романтичні стосунки. Тоді як "привіт", ймовірно, адресується жовтій пресі.

Привіт, я дуже рада повідомити, що я виступаю на Brit Awards наступного тижня! І ще я загляну до Грема, щоб поспілкуватися, поки буду в місті! Я з нетерпінням чекаю цього! О, і Річі шле вам привіт,

– написала Адель.



Адель / Фото з інстаграму зірки

Чому виникли чутки про погані стосунки з бойфрендом

Ще 21 січня артистка звернулась до фанатів й оголосила, що скасовує серію виступів у Лас-Вегасі через спалах коронавірусу в її команді.

Однак західні ЗМІ почали поширювати чутки про те, що насправді концерти скасувались через "комплекс діви" в Адель, бо їй начебто не сподобались декорації.

Інші інсайдери повідомляли, що причиною скасування міг стати конфлікт з її бойфрендом Річем Полом. Адель начебто посварилась з ним телефоном і вирушила до Беверлі-Гіллз, щоб налагодити стосунки.