Адель позувала у вишуканій червоній сукні на зйомках нового кліпу : ефектні фото

9 січня 2022 , 18:36
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Джерело:

інстаграм Адель

Британська співачка Адель анонсувала вихід нового кліпу. У ньому вона з'явиться у розкішній червоній сукні.

Знаменита британська співачка Адель опублікувала в інстаграмі нове інтригуюче фото. Зірка показала кадр з майбутнього кліпу, що вийде через кілька днів.

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Образ Адель

Для зйомок кліпу виконавиця позувала в ефектному look. Вона постала перед камерою у вишуканій червоній атласній сукні без бретелей від Vivienne Westwood.

Адель доповнила образ розкішним намистом та перлинними сережками Cartier. Ефектності додавав і насичений бордовий манікюр.

Знаменитість зробила зачіску з ефектом "мокрого волосся", а завершила аутфіт макіяжем. Вона підкреслила очі темними тінями та нафарбувала губи матовою помадою темно-винного кольору.

Відпочила та перезавантажилася! Почуваюся готовою до 2022 року, попереду так багато всього, що я чекаю не дочекаюсь, коли ви все це скоро побачите,
– повідомила зірка.


Адель / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники у захваті від нового образу Адель. Вони активно коментують її світлину:

  • "Маєш неперевершений вигляд";
  • "Королева";
  • "Лише погляньте на цю красуню";
  • "У мене відняло мову";
  • "Бездоганна".