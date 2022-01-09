Знаменита британська співачка Адель опублікувала в інстаграмі нове інтригуюче фото. Зірка показала кадр з майбутнього кліпу, що вийде через кілька днів.
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Образ Адель
Для зйомок кліпу виконавиця позувала в ефектному look. Вона постала перед камерою у вишуканій червоній атласній сукні без бретелей від Vivienne Westwood.
Адель доповнила образ розкішним намистом та перлинними сережками Cartier. Ефектності додавав і насичений бордовий манікюр.
Знаменитість зробила зачіску з ефектом "мокрого волосся", а завершила аутфіт макіяжем. Вона підкреслила очі темними тінями та нафарбувала губи матовою помадою темно-винного кольору.
Відпочила та перезавантажилася! Почуваюся готовою до 2022 року, попереду так багато всього, що я чекаю не дочекаюсь, коли ви все це скоро побачите,
– повідомила зірка.
Адель / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники у захваті від нового образу Адель. Вони активно коментують її світлину:
- "Маєш неперевершений вигляд";
- "Королева";
- "Лише погляньте на цю красуню";
- "У мене відняло мову";
- "Бездоганна".