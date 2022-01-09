Знаменитая британская певица Адель опубликовала в инстаграме новое интригующее фото. Звезда показала кадр из будущего клипа, который выйдет через несколько дней.

Интересно Могу напиться, – Адель о том, почему ей запретили самостоятельно вести инстаграм

Образ Адель

Для съемок клипа исполнительница позировала в эффектном look. Она предстала перед камерой в изысканном красном атласном платье без бретелек от Vivienne Westwood.

Адель дополнила образ роскошным ожерельем и жемчужными серьгами Cartier. Эффектности добавлял и насыщенный бордовый маникюр.

Знаменитость сделала прическу с эффектом "мокрых волос", а завершила аутфит макияжем. Она подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы матовой помадой темно-винного цвета.

Отдохнула и перезагрузилась! Чувствую себя готовой к 2022 году, впереди так много всего, что я жду не дождусь, когда вы все это скоро увидите,

– сообщила звезда.



Адель / Фото из инстаграма звезды

Поклонники в восторге от нового образа Адель. Они активно комментируют ее фото: