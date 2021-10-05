О выходе нового трека Адель объявила на всех социальных платформах. Будущий хит британки получил название Easy on me – "Легче со мной". Его премьера запланирована на пятницу, 15 октября.

Читайте также Адель сходила на романтический ужин с бойфрендом

Вместе с лирической композицией певица презентует мечтательный черно-белый клип. Из видео, которое появилось в сети, видно, что Адель с фирменными стрелками едет за рулем ретроавтомобиля, в котором звучит кассета с песней Easy on me. В такт мелодии из салона разлетаются ноты, что выглядит крайне эффектно.

Easy on me – 15 октября,

– лаконично сообщила Адель в инстаграме.

К слову, выход песни Easy on me Адель анонсировала после того, как намекнула на премьеру четвертого альбома – первого за последние шесть лет.

В понедельник, 4 октября, британка сменила главные фото в твиттере и инстаграме на картинки с бирюзовым узором. После этого социальные сети заполонили кадры с билбордами аналогичного цвета и цифрой 30, которые на прошлой неделе появились по всему миру. Вероятно, это и есть название ее нового альбома.

Отметим, предыдущие три альбома Адель назывались 19, 21 и 25-в соответствии с возрастом, в котором она над ними работала. Похоже, в четвертой пластинке певица расскажет о переломном периоде своей жизни – разводе с мужем Саймоном Конеки.