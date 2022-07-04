Адель повернулась на сцену вперше за 5 років: чому зірка 4 рази зупиняла концерт
Джерело:People
Британська співачка Адель повернулась не тільки до написання пісень, але й до виступів. Днями вона вперше за 5 років виступила перед публікою.
Після нового альбому британська співачка Адель виступала з концертом, однак він був приватним. Днями вона вперше за 5 років заспівала для публіки.
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Адель повернулась на сцену
Концерт відбувся в Лондоні у Гайд-парку. Захід довелось зупинити чотири рази через те, що фанам ставало погано. Як пишуть шанувальники, на виступі було понад 65 тисяч поціновувачів музики зірки.
Коли Адель бачила чи чула, що у натовпі просять про допомогу, вона просила музикантів зупинити грати, кликала охорону та показувала, кому потрібна медична допомога. Відео одного з моментів опублікували прихильники.
Просто хочу висловити величезну повагу до Адель за те, що вона зупинила шоу, коли побачила, що у когось проблеми і йому потрібна допомога служби безпеки. Це був натовп з 65000+, але вона все одно зробила це,
– поділився фанат.
Як Адель зупинила концерт: дивіться відео
Адель поділилась враженнями після першого концерту: "Це справді так, я знову вдома. Так дивно знову опинитися перед натовпом. Я так нервую перед кожним виступом, але мені подобається бути тут".
Повернення Адель: яким воно було
- Британська співачка Адель у листопаді 2021 вперше за 6 років повернулась у шоубізнес. Усередині жовтня вона випустила кліп у чорно-білих тонах на пісню Easy On Me.
- Згодом артистка випустила довгоочікуваний альбом "30". Він присвячений думкам Адель про материнство, її болюче розлючення та сина.
- Також Адель виступила з першим приватним концертом за 5 років, де гостями стали запрошені зірки та близькі співачки.