Адель повернулась на сцену вперше за 5 років: чому зірка 4 рази зупиняла концерт

Британська співачка Адель повернулась не тільки до написання пісень, але й до виступів. Днями вона вперше за 5 років виступила перед публікою.

Після нового альбому британська співачка Адель виступала з концертом, однак він був приватним. Днями вона вперше за 5 років заспівала для публіки.

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Адель повернулась на сцену

Концерт відбувся в Лондоні у Гайд-парку. Захід довелось зупинити чотири рази через те, що фанам ставало погано. Як пишуть шанувальники, на виступі було понад 65 тисяч поціновувачів музики зірки.

Коли Адель бачила чи чула, що у натовпі просять про допомогу, вона просила музикантів зупинити грати, кликала охорону та показувала, кому потрібна медична допомога. Відео одного з моментів опублікували прихильники.

Просто хочу висловити величезну повагу до Адель за те, що вона зупинила шоу, коли побачила, що у когось проблеми і йому потрібна допомога служби безпеки. Це був натовп з 65000+, але вона все одно зробила це,

– поділився фанат.

Як Адель зупинила концерт: дивіться відео

Адель поділилась враженнями після першого концерту: "Це справді так, я знову вдома. Так дивно знову опинитися перед натовпом. Я так нервую перед кожним виступом, але мені подобається бути тут".

Повернення Адель: яким воно було