Щаслива і безтурботна: Адель показала рідкісні фото у свій 33-день народження

Британська співачка Адель відзначає 33-й день народження 5 травня. У честь такої нагоди зірка опублікувала кілька своїх знімків, яких раніше не було в мережі. На них Адель хизується схудлими формами і яскравими моментами.

Адель вже давно не тішила фанатів своїми особистими фото і, тим паче, музичними новинками. Але спогади у вигляді світлин неабияк потішили її вірних прихильників.

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Адель опублікувала нові фото

Зірка залишила в мережі три фотографії:

на першій , чорно-білій, вона замріяно дивиться вбік, обпершись на свої руки; на знімку – вона повністю без макіяжу, а на її руці можна побачити татуювання з планетою Сатурн;

, чорно-білій, вона замріяно дивиться вбік, обпершись на свої руки; на знімку – вона повністю без макіяжу, а на її руці можна побачити татуювання з планетою Сатурн; на другій вона одягнена у яскравий купальник та плаває у водоймі біля зеленої набережної;

вона одягнена у яскравий купальник та плаває у водоймі біля зеленої набережної; на третій жінка виконує танцювальні рухи та здивовано дивиться у камеру, коли її сфотографували.

"Тридцять три", – лаконічно підписала знімки Адель.



Зачарована Адель святкує 33-річчя / Фото з інстаграму Адель

Щаслива Адель на відпочинку / Фото з інстаграму Адель



Адель танцює у будинку та демонструє схудле тіло / Фото з інстаграму Адель

Реакція фанатів

"О, так!";

"Ми любимо тебе";

"Вау...";

"З днем народження, любимо вас!";

"Останнє фото – таке живе. Емоції супер. З днем народження, легендо!";

"Це анонс нового альбому?".

Варто додати, що рівно рік тому, у свій 32-й день народження, Адель вперше поділилась результатами схуднення. Над зменшенням ваги вона працювала цілий рік. Тоді вона влаштувала вечірку на власному подвір'ї, а також подякувала в мережі усім медичним працівникам, які боролись з пандемією коронавірусу.