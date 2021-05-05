Адель уже давно не радовала фанатов своими личными фото и, тем более, музыкальными новинками. Но воспоминания в виде фотографий изрядно позабавили ее верных поклонников.
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Адель опубликовала новые фото
Звезда оставила в сети три фотографии:
- на первой, черно-белой, она мечтательно смотрит в сторону, опершись на свои руки; на снимке – она полностью без макияжа, а на ее руке можно увидеть татуировку с планетой Сатурн;
- на второй она одета в яркий купальник и плавает в водоеме возле зеленой набережной;
- на третьей женщина выполняет танцевальные движения и удивленно смотрит в камеру, когда ее сфотографировали.
"Тридцать три", – лаконично подписала снимки Адель.
Зачарованная Адель празднует 33-летие / Фото из инстаграма Адель
Счастлива Адель на отдыхе / Фото из инстаграма Адель
Адель танцует в доме и демонстрирует похудевшее тело / Фото из инстаграма Адель
Реакция фанатов
- "О, да!";
- "Мы любим тебя";
- "Вау...";
- "С днем рождения, любим вас!";
- "Последнее фото – такое живое. Эмоции супер. С днем рождения, легенда!";
- "Это анонс нового альбома?".
Стоит добавить, что ровно год назад, в свой 32-й день рождения, Адель впервые поделилась результатами похудения. Над уменьшением веса она работала круглый год. Тогда она устроила вечеринку на собственном дворе, а также поблагодарила в сети всех медицинских работников, которые боролись с пандемией коронавируса.