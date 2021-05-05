Адель уже давно не радовала фанатов своими личными фото и, тем более, музыкальными новинками. Но воспоминания в виде фотографий изрядно позабавили ее верных поклонников.

Читайте также Адель стала самой продаваемой артисткой века в Великобритании

Адель опубликовала новые фото

Звезда оставила в сети три фотографии:

на первой , черно-белой, она мечтательно смотрит в сторону, опершись на свои руки; на снимке – она полностью без макияжа, а на ее руке можно увидеть татуировку с планетой Сатурн;

, черно-белой, она мечтательно смотрит в сторону, опершись на свои руки; на снимке – она полностью без макияжа, а на ее руке можно увидеть татуировку с планетой Сатурн; на второй она одета в яркий купальник и плавает в водоеме возле зеленой набережной;

она одета в яркий купальник и плавает в водоеме возле зеленой набережной; на третьей женщина выполняет танцевальные движения и удивленно смотрит в камеру, когда ее сфотографировали.

"Тридцать три", – лаконично подписала снимки Адель.



Зачарованная Адель празднует 33-летие / Фото из инстаграма Адель



​Счастлива Адель на отдыхе / Фото из инстаграма Адель



Адель танцует в доме и демонстрирует похудевшее тело / Фото из инстаграма Адель

Реакция фанатов

"О, да!";

"Мы любим тебя";

"Вау...";

"С днем рождения, любим вас!";

"Последнее фото – такое живое. Эмоции супер. С днем рождения, легенда!";

"Это анонс нового альбома?".

Стоит добавить, что ровно год назад, в свой 32-й день рождения, Адель впервые поделилась результатами похудения. Над уменьшением веса она работала круглый год. Тогда она устроила вечеринку на собственном дворе, а также поблагодарила в сети всех медицинских работников, которые боролись с пандемией коронавируса.