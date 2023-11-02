Вкотре пробили дно: у Москві провели концерт Адель, про який вона навіть не знає

Днями у Москві оголосили про проведення концерту за участю відомої англійської співачки Адель. На довгоочікувану подію з нетерпінням зібралася велика кількість людей, але їх чекало розчарування.

Як з'ясувалось, співачка про подію навіть не знала. Водночас замість цього глядачі послухали Адель на екрані та подивилися виступи двох невідомих артисток.

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Шахраї це зробили за допомогою плакатів із зображенням всесвітньо відомої співачки. Так, аферисти розмістили афіші з фото виконавиці, втім, насправді завітавши на захід єдина можливість побачити відому співачку — на великому екрані. Ймовірно, що знаменитість не знає про цю подію.

Виявляється, на сайті організатори повідомили, що знаменита співачка не братиме участі в заході. Водночас на афішах події ця інформація була відсутня.

Концерт дасть змогу глядачам зануритися в атмосферу, яку створює Адель на своїх виступах. Завдяки використанню передових цифрових технологій, тепер можна насолодитися справжнім голосом цієї знаменитої співачки, немов би вона виступає просто перед вами,

– зазначили в анонсі.



Афіша для концерту Адель в Росії / Скриншот з відео

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