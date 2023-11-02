Як з'ясувалось, співачка про подію навіть не знала. Водночас замість цього глядачі послухали Адель на екрані та подивилися виступи двох невідомих артисток.
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Як росіяни заманювали глядачів на концерт "Адель"
Шахраї це зробили за допомогою плакатів із зображенням всесвітньо відомої співачки. Так, аферисти розмістили афіші з фото виконавиці, втім, насправді завітавши на захід єдина можливість побачити відому співачку — на великому екрані. Ймовірно, що знаменитість не знає про цю подію.
Виявляється, на сайті організатори повідомили, що знаменита співачка не братиме участі в заході. Водночас на афішах події ця інформація була відсутня.
Концерт дасть змогу глядачам зануритися в атмосферу, яку створює Адель на своїх виступах. Завдяки використанню передових цифрових технологій, тепер можна насолодитися справжнім голосом цієї знаменитої співачки, немов би вона виступає просто перед вами,
– зазначили в анонсі.
Афіша для концерту Адель в Росії / Скриншот з відео
Адель і підтримка України: що відомо
- Світові знаменитості активно підтримують Україну в боротьбі з країною-агресоркою Росією. Вони надають фінансову підтримку й висловлюють щирі співчуття українському народу. Так, віртуальний лейбл цифрового одягу Dress-X, виступив з ініціативою висловити вдячність цим знаменитостям, "одягнувши" їх в ексклюзивні вбрання. Відомі особистості, такі як Мадонна, Белла Хадід, Шер, Адель, Міла Куніс і Дженніфер Еністон, витончено одягли синьо-жовті сукні Dress-X у формі серця, що символізують єдність і підтримку.
- Крім того, Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартні та інші світові зірки планували влітку взяти участь у концерті на підтримку України. Благодійний захід запланували на 24 червня на стадіоні Вемблі (Лондон). Втім, він не відбувся.