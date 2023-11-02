Як з'ясувалось, співачка про подію навіть не знала. Водночас замість цього глядачі послухали Адель на екрані та подивилися виступи двох невідомих артисток.

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Шахраї це зробили за допомогою плакатів із зображенням всесвітньо відомої співачки. Так, аферисти розмістили афіші з фото виконавиці, втім, насправді завітавши на захід єдина можливість побачити відому співачку — на великому екрані. Ймовірно, що знаменитість не знає про цю подію.

Виявляється, на сайті організатори повідомили, що знаменита співачка не братиме участі в заході. Водночас на афішах події ця інформація була відсутня.

Концерт дасть змогу глядачам зануритися в атмосферу, яку створює Адель на своїх виступах. Завдяки використанню передових цифрових технологій, тепер можна насолодитися справжнім голосом цієї знаменитої співачки, немов би вона виступає просто перед вами,

– зазначили в анонсі.



Афіша для концерту Адель в Росії / Скриншот з відео

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