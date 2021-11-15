Адель досі соромно за розлучення з чоловіком

У квітні 2019 року Адель подала на розлучення з чоловіком Саймоном Конекі. Їхній шлюб тривав усього три роки, тоді як співачка марила міцною сім'єю на все життя. Їй нібито досі соромно, що не зуміла врятувати стосунки з бізнесменом.

У телевізійному інтерв'ю з Опрою Вінфрі 33-річна Адель розговорилась про розлучення, яке завдало їй багато болю та змусило піти зі сцени. Співачка, батько якої пішов з сім'ї, коли їй було усього два роки, обіцяла собі побудувати зразкову сім'ю – одну й на все життя.

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Як з'ясувалось, вона довго брехала собі, що все гаразд, аби лише її син Анджело жив у повноцінній родині. На диво, рішення про розлучення Адель прийняла після тесту на особистість у глянцевому журналі. Її зачепило запитання: "Що про вас ніхто ніколи не дізнається?".

На емоціях вона випалила друзям, що "справді нещаслива, не живе, а просто бреде". У той момент вона вирішила порвати з Саймоном Конекі, однак ще довго картала себе за те, що зрадила дитячій мрії.

З самого раннього віку я пообіцяла собі, що коли в мене будуть діти, ми залишимося разом і будемо єдиною сім'єю, і я дуже, дуже довго намагалася… Мені просто соромно, що я не влаштувала свій шлюб,

– відверто зізналась Адель.

"Я ставлюсь до шлюбу дуже серйозно… Здається, ставилась, адже я ніби знехтувала цим, вийшовши заміж, а потім так швидко розлучившись", – додала артистка.

Які стосунки в Адель з ексчоловіком

у листопаді мережею розлетілися чутки, що Адель заручилась зі спортивним агентом Річем Полом, про роман з яким стало відомо у липні. Однак, судячи з останньої заяви співачки, під вінець вона не поспішає.

На диво, після драматичного розриву Адель знайшла у собі сили зберегти теплі стосунки з Саймоном Конекі. За її словами, вона все ще любить його, хоч і не закохана у нього. Співачка вдячна колишньому за те, що був поряд на піку її слави й тим самим "врятував їй життя".

Я думаю, що Саймон, мабуть, врятував мені життя. Я могла легко піти хибними стежками та загубитися… Він був найстабільнішою людиною, яку я коли-небудь мала. І навіть зараз я довіряю йому своє життя,

– заявила Адель.

екси живуть одне напроти одного в Лос-Анджелесі. Усе заради 9-річного сина Анджело, якого вони продовжують виховувати разом.