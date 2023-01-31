Після чуток про зради: у соліста Maroon 5 Адама Левіна народилася третя дитина, – ЗМІ

Американський співак та лідер поп-рок-гурту Maroon 5 Адам Левін став батьком втретє. Дружина-модель Біаті Прінслу народила йому дитину. Про це інформують інсайдери, але сама пара ще не підтвердила поповнення.

Ще у вересні 2022 року намібійська модель Біаті Прінслу оголосила про вагітність. Вона знімалася у зухвалих фотосесіях з оголеним животом, а на початку 2023 народила третю дитину від Адама Левіна. Наразі стать малюка невідома, адже подружжя ще не поділилося цією новиною зі світом.

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Дружина Адама Левіна Біаті Прінслу / Фото з інстаграму моделі

Це третя дитина для соліста Maroon 5 Адама Левіна та Біаті Прінслу, яка була "ангелом" Victoria's Secret. У них є дві доньки – 6-річна Дасті Роуз та 4-річна Джіо Грейс. Зіркові батьки оберігають їх від папараці й досі не показали обличчя.

Соліст Maroon 5 Адам Левін з дружиною і доньками / Фото з інстаграму моделі

Новина про третю вагітність дружини Адама Левіна ані трохи не здивувала світ, адже взимку 2021 року в ефірі Entertainment Tonight вона зізналася, що мріє про поповнення. "Ми завжди знали, що хочемо другого. Тому думаю, що за ті два роки, коли я мала двох дітей віком до 2 років, я казала: "Навіть не думай про це!" Знаєте, ніколи не кажіть ніколи. Ми хочемо велику сім'ю… Що буде, те буде", – коментувала Біаті Прінслу.