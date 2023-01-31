Еще в сентябре 2022 года намибийская модель Беати Принслу объявила о беременности. Она снималась в дерзких фотосессиях с обнаженным животом, а в начале 2023 года родила третьего ребенка от Адама Левина. Пока пол малыша неизвестен, ведь супруги еще не поделились этой новостью с миром.
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Жена Адама Левина Беати Принслу / Фото из инстаграма модели
Это третий ребенок для солиста Maroon 5 Адама Левина и Беати Принслу, который был "ангелом" Victoria's Secret. У них две дочери – 6-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс. Звездные родители оберегают их от папарацци и до сих пор не показали лица.
Солист Maroon 5 Адам Левин с женой и дочерьми / Фото с инстаграма модели
Новость о третьей беременности жены Адама Левина ничуть не удивила мир, ведь зимой 2021 года в эфире Entertainment Tonight она призналась, что мечтает о пополнении. "Мы всегда знали, что хотим второго. Поэтому думаю, что за те два года, когда я имела двоих детей в возрасте до 2 лет, я говорила: "Даже не думай об этом!" Знаете, никогда не говорите никогда. Мы хотим большую семь". Что будет, то будет", – комментировала Беати Принслу.
- Однако после объявления о третьей беременности брак Адама Левина и Беати Принслу чуть не дал трещину. В СМИ всплыла информация, что певец изменял жене с 23-летней моделью Самнер Стро из Техаса. У них была интрижка и якобы физическая близость, лидер Maroon 5 писал: "Это действительно нереально, как ты горяча". Более того, в июне 2022 года он объявился, чтобы спросить, можно ли назвать будущего сына ее именем.
- Сам Адам Левин отреагировал на слухи и заверил, что романа у них не было, они только флиртовали. "Я переступил грань в печальный период своей жизни… Моя жена и моя семья – это все, что волнует меня в этом мире. Быть таким наивным и глупым, чтобы рисковать единственным, что действительно имеет значение для меня, было самой большой ошибкой, которую я мог сделать", – признал тогда солист Maroon 5.