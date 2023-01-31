Еще в сентябре 2022 года намибийская модель Беати Принслу объявила о беременности. Она снималась в дерзких фотосессиях с обнаженным животом, а в начале 2023 года родила третьего ребенка от Адама Левина. Пока пол малыша неизвестен, ведь супруги еще не поделились этой новостью с миром.

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Жена Адама Левина Беати Принслу / Фото из инстаграма модели

Это третий ребенок для солиста Maroon 5 Адама Левина и Беати Принслу, который был "ангелом" Victoria's Secret. У них две дочери – 6-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс. Звездные родители оберегают их от папарацци и до сих пор не показали лица.

Солист Maroon 5 Адам Левин с женой и дочерьми / Фото с инстаграма модели

Новость о третьей беременности жены Адама Левина ничуть не удивила мир, ведь зимой 2021 года в эфире Entertainment Tonight она призналась, что мечтает о пополнении. "Мы всегда знали, что хотим второго. Поэтому думаю, что за те два года, когда я имела двоих детей в возрасте до 2 лет, я говорила: "Даже не думай об этом!" Знаете, никогда не говорите никогда. Мы хотим большую семь". Что будет, то будет", – комментировала Беати Принслу.