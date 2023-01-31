Ще у вересні 2022 року намібійська модель Біаті Прінслу оголосила про вагітність. Вона знімалася у зухвалих фотосесіях з оголеним животом, а на початку 2023 народила третю дитину від Адама Левіна. Наразі стать малюка невідома, адже подружжя ще не поділилося цією новиною зі світом.
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Дружина Адама Левіна Біаті Прінслу / Фото з інстаграму моделі
Це третя дитина для соліста Maroon 5 Адама Левіна та Біаті Прінслу, яка була "ангелом" Victoria's Secret. У них є дві доньки – 6-річна Дасті Роуз та 4-річна Джіо Грейс. Зіркові батьки оберігають їх від папараці й досі не показали обличчя.
Соліст Maroon 5 Адам Левін з дружиною і доньками / Фото з інстаграму моделі
Новина про третю вагітність дружини Адама Левіна ані трохи не здивувала світ, адже взимку 2021 року в ефірі Entertainment Tonight вона зізналася, що мріє про поповнення. "Ми завжди знали, що хочемо другого. Тому думаю, що за ті два роки, коли я мала двох дітей віком до 2 років, я казала: "Навіть не думай про це!" Знаєте, ніколи не кажіть ніколи. Ми хочемо велику сім'ю… Що буде, те буде", – коментувала Біаті Прінслу.
- Однак після оголошення про третю вагітність шлюб Адама Левіна та Біаті Прінслу ледь не дав тріщину. У ЗМІ спливла інформація, що співак зраджував дружину з 23-річною моделлю Самнер Стро з Техасу. У них була інтрижка та нібито фізична близькість, лідер Maroon 5 писав: "Це справді нереально, яка ти гаряча". Ба більше, у червні 2022 року він об'явився, щоб запитати, чи можна назвати майбутнього сина її ім'ям.
- Сам Адам Левін відреагував на чутки та запевнив, що роману в них не було, вони лише фліртували. "Я переступив межу в сумний період свого життя… Моя дружина і моя сім'я – це все, що хвилює мене в цьому світі. Бути таким наївним і дурним, щоб ризикувати єдиним, що справді має значення для мене, було найбільшою помилкою, яку я міг зробити", – визнав тоді соліст Maroon 5.