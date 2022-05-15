Абсолютний рекорд: глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали Kalush Orchestra

15 травня 2022 , 02:57
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Джерело:

офіційний сайт Євробачення

Завершився приголомшливий конкурс Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна. Гурт Kalush Orchestra отримав 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше за них зміг зібрати Сальвадор Собрал – 758 балів.

Згідно з результатами голосування журі країн та глядачів, гурт Kalush Orchestra посів 1 місце у турнірній таблиці конкурсу. Друге місце отримала Велика Британія – 466 балів, і третє – Іспанія, 459 балів.

До слова Євробачення-2022: результати голосування у фіналі конкурсу

Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн, 12 балів Україні віддали не так багато людей. Проте ми вдячні їм за підтримку, а також дякуємо за інші бали, які допомогли Україні виграти.

12 балів від делегацій для України:

  • Польща
  • Молдова
  • Латвія
  • Румунія
  • Литва

12 балів від глядачів для України:

  • Італія
  • Франція
  • Ірландія
  • Ісландія
  • Іспанія
  • Велика Британія
  • Данія
  • Німеччина
  • Австрія
  • Естонія
  • Латвія
  • Литва
  • Польща
  • Азербайджан
  • Болгарія
  • Молдова
  • Чехія
  • Грузія
  • Сан-Марино
  • Австралія
  • Бельгія
  • Кіпр
  • Нідерланди
  • Швеція
  • Ізраїль
  • Португалія
  • Норвегія
  • Фінляндія

Додамо, що це новий рекорд в історії Євробачення – коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн. Загалом участь у конкурсі приймало 40 країн, а у фінал потрапили 25 учасників.


Хто проголосував за Україну серед глядачів з-за кордону / Скриншот з сайту

Автор: Уляна Журба