Абсолютний рекорд: глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали Kalush Orchestra
Джерело:офіційний сайт Євробачення
Завершився приголомшливий конкурс Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна. Гурт Kalush Orchestra отримав 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше за них зміг зібрати Сальвадор Собрал – 758 балів.
Згідно з результатами голосування журі країн та глядачів, гурт Kalush Orchestra посів 1 місце у турнірній таблиці конкурсу. Друге місце отримала Велика Британія – 466 балів, і третє – Іспанія, 459 балів.
До слова Євробачення-2022: результати голосування у фіналі конкурсу
Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн, 12 балів Україні віддали не так багато людей. Проте ми вдячні їм за підтримку, а також дякуємо за інші бали, які допомогли Україні виграти.
12 балів від делегацій для України:
- Польща
- Молдова
- Латвія
- Румунія
- Литва
12 балів від глядачів для України:
- Італія
- Франція
- Ірландія
- Ісландія
- Іспанія
- Велика Британія
- Данія
- Німеччина
- Австрія
- Естонія
- Латвія
- Литва
- Польща
- Азербайджан
- Болгарія
- Молдова
- Чехія
- Грузія
- Сан-Марино
- Австралія
- Бельгія
- Кіпр
- Нідерланди
- Швеція
- Ізраїль
- Португалія
- Норвегія
- Фінляндія
Додамо, що це новий рекорд в історії Євробачення – коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн. Загалом участь у конкурсі приймало 40 країн, а у фінал потрапили 25 учасників.
Хто проголосував за Україну серед глядачів з-за кордону / Скриншот з сайту