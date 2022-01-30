"Аби не було війни": у Росії збирають підписи проти вторгнення в Україну
Джерело:"Эхо Москвы"
Світ продовжує говорити про можливе вторгнення Росії на територію України. Відомі росіяни збирають підписи проти війни з Україною. Хто вже долучився до ініціативи – дізнавайтеся далі.
Збір голосів почали вчені, письменники, журналісти, правозахисники. Вони створили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".
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"Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – написали в заяві.
У документі наголосили, що війна несе загрозу існуванню самої Росії: "Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас стає його частиною".
Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну,
– запевнили активісти.
Хто підписав заяву проти війни з Україною:
- Акторка Лія Ахеджакова.
- Режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв.
- Письменник Віктор Шендерович.
- Поетеса Вероніка Доліна.
- Музикант Андрій Макаревич.
- Історики Андрій Зубов, Борис Соколов.
- Правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Світлана Ганнушкіна.
- Політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг.
Можливе вторгнення Росії: останні новини
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- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коментував ймовірність нового вторгнення в Україну: "Якщо це залежатиме від Росії, то війни не буде, але наступати грубо на наші інтереси ми не дозволимо".
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