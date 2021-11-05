ABBA випустили останній в історії гурту альбом Voyage: чим він особливий
Шведський гурт ABBA тиждень тому заявив, що завершує свою кар'єру. Щоправда, випускати пісні вони перестали ще 40 років тому, але перед остаточним розпадом наостанок потішили фанатів та навіть обіцяють дати кілька віртуальних концертів у 2022 році.
Зазначимо, що альбом Voyage – перший новий реліз з моменту виходу попереднього – The Visitors – 40 років тому, у листопаді 1981 року. В той час, у 1982-му, учасник колективу Бенні Андерсон заявляв, що гурту прийшов кінець, але тепер він заявив, що "остаточно все".
Важливо Легендарний гурт ABBA заявив про остаточний розпад
У новий альбом Voyage, який є вже дев'ятим на рахунку гурту ABBA, увійшло 10 пісень:
- I Still Have Faith in You
- When You Danced with Me
- Little Things
- Don't Shut Me Down
- Just a Notion
- I Can Be That Woman
- Keep an Eye on Dan
- Bumblebee
- No Doubt About It
- Ode to Freedom
Авторами музики та слів стали Бенні Андерссон та Б'єрн Ульвеус. Окрім музичної новинки, учасники колективу повідомили про концерти, які відбуватимуться з 27 травня 2022 року. Виступи гурту будуть віртуальними, а на сцені гратимуть голограми артистів – "аббатари". Вони створені у стилі "Зоряних війн". Перший концерт відбудеться в Лондоні.
Коротка історія гурту ABBA
- Найуспішніший колектив за всю історію попмузики створили у 1972 році в Стокгольмі. Назва гурту – абревіатура з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід).
- Упродовж існування музиканти випустили 8 студійних альбомів. ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів у різних куточках світу.
- У 1974 році вони представляли Швецію на конкурсі Євробачення й повернулися з перемогою. Гурт виконував пісню Waterloo, яка визнана найкращою за 50-літню історію конкурсу.
- У 1982 році ABBA випустили останній сингл – Thank You For The Music. У 2016 артисти возз'єдналися заради праці над проєктом з елементами віртуальної реальності.