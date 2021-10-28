Шведський колектив ABBA, що був зіркою 70-х, оголосив про розпад напередодні виходу нового альбому. Музиканти дали інтерв'ю для The Guardian, де й повідомили новину.

Читайте також Легендарний гурт ABBA презентував нові пісні

Гурт ABBA завершив кар'єру

74-річний Бенні Андерсон заявив, що розпад гурту повинен був коли-небудь статися. Вперше це відбулося у 1982 році, але тоді музикант не казав про остаточний кінець кар'єри. Однак тепер рішення завершити працю оскаржити неможливо.

Я ніколи не казав собі, що ABBA ніколи не повториться. Але я можу сказати вам зараз: це все,

– підкреслив Бенні Андерсон.

Автори пісень – Андерсон та Ульвеус додали, що ніколи не думали про повноцінне возз'єднання: "Ми зустрічаємося протягом багатьох років, ми друзі. У Б'єрна та Агнети є діти та онуки, так що вони повинні підтримувати стосунки! Я теж дружу з Фрідою, тож ніяких проблем. Ми не відчували жодного тиску. Я думаю, що життя у Швеції допомогло. Тут немає метушні. Люди впізнавали нас і все ще впізнають. Але вони ніколи не турбували нас – жодної істерії, нічого подібного. Це круто".

Останній альбом та віртуальні гастролі

Група ABBA припинила кар'єру ще до випуску свого першого альбому за 40 років – Voyage. Його реліз запланований на 5 листопада.

Учасники ABBA оголосили про концерти, які відбуватимуться з 27 травня 2022 року. Але виступи гурту будуть віртуальними. На сцені гратимуть голограми артистів – "аббатари". Вони створені у стилі "Зоряних війн". Перший концерт відбудеться в Лондоні.



Голограми учасників ABBA / Фото з інстаграму гурту

Коротка історія гурту ABBA