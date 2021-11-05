Отметим, что альбом Voyage – первый новый релиз с момента выхода предыдущего – The Visitors – 40 лет назад, в ноябре 1981 года. В то время, в 1982-м, участник коллектива Бенни Андерсон заявлял, что группе пришел конец, но теперь он заявил, что "окончательно все".

Важно Легендарная группа ABBA заявила об окончательном распаде

В новый альбом Voyage, который является уже девятым на счету группы ABBA, вошло 10 песен:

I Still Have Faith in You

When You Danced with Me

Little Things

Don't Shut Me Down

Just a Notion

I Can Be That Woman

Keep an Eye on Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode to Freedom

Авторами музыки и слов стали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Кроме музыкальной новинки, участники коллектива сообщили о концертах, которые пройдут с 27 мая 2022 года. Выступления группы будут виртуальными, а на сцене будут играть голограммы артистов – "аббатари". Они созданы в стиле "Звездных войн". Первый концерт состоится в Лондоне.

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