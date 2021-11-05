Отметим, что альбом Voyage – первый новый релиз с момента выхода предыдущего – The Visitors – 40 лет назад, в ноябре 1981 года. В то время, в 1982-м, участник коллектива Бенни Андерсон заявлял, что группе пришел конец, но теперь он заявил, что "окончательно все".
Важно Легендарная группа ABBA заявила об окончательном распаде
В новый альбом Voyage, который является уже девятым на счету группы ABBA, вошло 10 песен:
- I Still Have Faith in You
- When You Danced with Me
- Little Things
- Don't Shut Me Down
- Just a Notion
- I Can Be That Woman
- Keep an Eye on Dan
- Bumblebee
- No Doubt About It
- Ode to Freedom
Авторами музыки и слов стали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Кроме музыкальной новинки, участники коллектива сообщили о концертах, которые пройдут с 27 мая 2022 года. Выступления группы будут виртуальными, а на сцене будут играть голограммы артистов – "аббатари". Они созданы в стиле "Звездных войн". Первый концерт состоится в Лондоне.
Краткая история группы ABBA
- Самый успешный коллектив за всю историю поп-музыки создали в 1972 году в Стокгольме. Название группы – аббревиатура из первых букв имен участников (Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид).
- На протяжении существования музыканты выпустили 8 студийных альбомов. ABBA продали более 380 миллионов альбомов и синглов в разных уголках мира.
- В 1974 году они представляли Швецию на конкурсе Евровидение и вернулись с победой. Группа исполняла песню Waterloo, которая признана лучшей за 50-летнюю историю конкурса.
- В 1982 году ABBA выпустили последний сингл – Thank You For The Music. В 2016 артисты воссоединились ради труда над проектом с элементами виртуальной реальности.