Зазначимо, що альбом Voyage – перший новий реліз з моменту виходу попереднього – The Visitors – 40 років тому, у листопаді 1981 року. В той час, у 1982-му, учасник колективу Бенні Андерсон заявляв, що гурту прийшов кінець, але тепер він заявив, що "остаточно все".

Важливо Легендарний гурт ABBA заявив про остаточний розпад

У новий альбом Voyage, який є вже дев'ятим на рахунку гурту ABBA, увійшло 10 пісень:

  • I Still Have Faith in You
  • When You Danced with Me
  • Little Things
  • Don't Shut Me Down
  • Just a Notion
  • I Can Be That Woman
  • Keep an Eye on Dan
  • Bumblebee
  • No Doubt About It
  • Ode to Freedom

Авторами музики та слів стали Бенні Андерссон та Б'єрн Ульвеус. Окрім музичної новинки, учасники колективу повідомили про концерти, які відбуватимуться з 27 травня 2022 року. Виступи гурту будуть віртуальними, а на сцені гратимуть голограми артистів – "аббатари". Вони створені у стилі "Зоряних війн". Перший концерт відбудеться в Лондоні.

Коротка історія гурту ABBA

  • Найуспішніший колектив за всю історію попмузики створили у 1972 році в Стокгольмі. Назва гурту – абревіатура з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід).
  • Упродовж існування музиканти випустили 8 студійних альбомів. ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів у різних куточках світу.
  • У 1974 році вони представляли Швецію на конкурсі Євробачення й повернулися з перемогою. Гурт виконував пісню Waterloo, яка визнана найкращою за 50-літню історію конкурсу.
  • У 1982 році ABBA випустили останній сингл – Thank You For The Music. У 2016 артисти возз'єдналися заради праці над проєктом з елементами віртуальної реальності.