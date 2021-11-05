Зазначимо, що альбом Voyage – перший новий реліз з моменту виходу попереднього – The Visitors – 40 років тому, у листопаді 1981 року. В той час, у 1982-му, учасник колективу Бенні Андерсон заявляв, що гурту прийшов кінець, але тепер він заявив, що "остаточно все".
Важливо Легендарний гурт ABBA заявив про остаточний розпад
У новий альбом Voyage, який є вже дев'ятим на рахунку гурту ABBA, увійшло 10 пісень:
- I Still Have Faith in You
- When You Danced with Me
- Little Things
- Don't Shut Me Down
- Just a Notion
- I Can Be That Woman
- Keep an Eye on Dan
- Bumblebee
- No Doubt About It
- Ode to Freedom
Авторами музики та слів стали Бенні Андерссон та Б'єрн Ульвеус. Окрім музичної новинки, учасники колективу повідомили про концерти, які відбуватимуться з 27 травня 2022 року. Виступи гурту будуть віртуальними, а на сцені гратимуть голограми артистів – "аббатари". Вони створені у стилі "Зоряних війн". Перший концерт відбудеться в Лондоні.
Коротка історія гурту ABBA
- Найуспішніший колектив за всю історію попмузики створили у 1972 році в Стокгольмі. Назва гурту – абревіатура з перших літер імен учасників (Агнета, Б'єрн, Бенні, Анні-Фрід).
- Упродовж існування музиканти випустили 8 студійних альбомів. ABBA продали понад 380 мільйонів альбомів і синглів у різних куточках світу.
- У 1974 році вони представляли Швецію на конкурсі Євробачення й повернулися з перемогою. Гурт виконував пісню Waterloo, яка визнана найкращою за 50-літню історію конкурсу.
- У 1982 році ABBA випустили останній сингл – Thank You For The Music. У 2016 артисти возз'єдналися заради праці над проєктом з елементами віртуальної реальності.