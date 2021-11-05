Зазначимо, що альбом Voyage – перший новий реліз з моменту виходу попереднього – The Visitors – 40 років тому, у листопаді 1981 року. В той час, у 1982-му, учасник колективу Бенні Андерсон заявляв, що гурту прийшов кінець, але тепер він заявив, що "остаточно все".

Важливо Легендарний гурт ABBA заявив про остаточний розпад

У новий альбом Voyage, який є вже дев'ятим на рахунку гурту ABBA, увійшло 10 пісень:

I Still Have Faith in You

When You Danced with Me

Little Things

Don't Shut Me Down

Just a Notion

I Can Be That Woman

Keep an Eye on Dan

Bumblebee

No Doubt About It

Ode to Freedom

Авторами музики та слів стали Бенні Андерссон та Б'єрн Ульвеус. Окрім музичної новинки, учасники колективу повідомили про концерти, які відбуватимуться з 27 травня 2022 року. Виступи гурту будуть віртуальними, а на сцені гратимуть голограми артистів – "аббатари". Вони створені у стилі "Зоряних війн". Перший концерт відбудеться в Лондоні.

Коротка історія гурту ABBA