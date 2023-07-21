Підтримує вбивць, ґвалтівників та ідіотів: A$AP Rocky одягнув підвіску з танків у вигляді Z
Джерело:A$AP Rocky
Хлопець популярної співачки Ріанни, репер A$AP Rocky потрапив у гучний скандал. Артист опублікував фото прикраси, яка складається з ланцюжка та великого кулона у вигляді літери Z, створеної з танків.
В коментарях під фото підписники одразу ж відреагували на аксесуар артиста. Фанати зазначили, що Z є символом російського вторгнення в Україну. Адже саме такою літерою росіяни маркують свою воєнну техніку та використовують її для пропаганди.
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A$AP Rocky оскандалився
Співак поширив допис, який складався з серії знімків та відео. Зокрема, там була реклама навушників Beats Studio Pro, які зробили колаборацію з репером. Однак в дописі артист опублікував фото кулона з літерою Z, яка складалася з трьох танків.
Кулон A$AP Rocky / Скриншот з інстаграму
Зазначимо, після хвилі негативних коментарів A$AP Rocky видалив світлину.
Реакція мережі на фото репера
Під дописами співака можна зустріти дуже багато негативних коментарів. Фанати розчарувалися вчинком репера, і вважають такі дії ганебними:
- "Z - це російський нацистський символ. Символ тероризму і смерті, символ окупації та тотальної брехні";
- "Ганьба. Ви сьогодні втратили багато шанувальників";
- "Розчарування та неповага";
- "Яка ганьба. Чувак підтримує вбивць, ґвалтівників та ідіотів";
- "Ти для мене більше не існуєш ні як артист, ні як людина. Ганьба";
- "Ганьба вам за підтримку Росії".