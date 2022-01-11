На 8 років старшу: Катерина Реп'яхова мило привітала з днем народження доньку Павліка

11 січня 2022 , 17:19
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Катерини Реп'яхової

Єдина донька Віктора Павліка Христина 10 січня святкувала 35-й рік народження. У день свята її привітав не лише батько, а й 27-річна "мачуха" – Катерина Реп'яхова.

У своїх інстаграм-сторіс Катерина розмістила миле привітання, де зазначила, що разом з 6-місячним сином вітає її. Публічне привітання радо сприйняла сама іменинниця, яка перепостила сторіс у свій інстаграм зі словами "Люблю вас".

До слова Єдина донька Віктора Павліка святкує день народження: як виглядає дівчина

"Сьогодні у Віктора Франковича єдиної доньки день народження! Кріс, ми тебе вітаємо. Катя та твій братик Мишко", – написала Реп'яхова в мережі та залишила спільне фото Віктора і Христини.


Донька Віктора Павліка святкує 35-річчя / Фото з інстаграм-сторіс Реп'яхової

Сімейні зв'язки Віктора Павліка

Відомо, що Христина Вікторівна Павлик народилася у 1987 році у шлюбі музиканта з його другою дружиною Світланою, яка була родом із Узбекистану. Разом батьки дівчини прожили вісім років, після чого розлучилися. Проте чоловік досі підтримує теплі стосунки з донькою та, схоже, вже давно познайомив і подружив її зі своєю теперішньою дружиною Катериною. 


Христина Павлик святкувала 35-річчя / Фото з інстаграму жінки

  • Додамо, що окрім Христини у Віктора також є син Олександр, який народився у 1984 році в першому шлюбі з Лідією.
  • Після другого шлюбу Віктор поєднав життя із Ларисою Созаєвою, яка досі судиться з ексчоловіком за житло. З нею він прожив 25 років. У їхньому шлюбі народився син Павло, проте у 2020 році він помер через онкологічне захворювання. Хлопцеві був 21 рік.
  • Зараз Павлик перебуває у шлюбі з його колишньою менеджеркою Катериною Реп'яховою, яка у 2021 році народила йому сина Михайла.
Автор: Уляна Журба