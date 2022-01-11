На 8 років старшу: Катерина Реп'яхова мило привітала з днем народження доньку Павліка
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Єдина донька Віктора Павліка Христина 10 січня святкувала 35-й рік народження. У день свята її привітав не лише батько, а й 27-річна "мачуха" – Катерина Реп'яхова.
У своїх інстаграм-сторіс Катерина розмістила миле привітання, де зазначила, що разом з 6-місячним сином вітає її. Публічне привітання радо сприйняла сама іменинниця, яка перепостила сторіс у свій інстаграм зі словами "Люблю вас".
До слова Єдина донька Віктора Павліка святкує день народження: як виглядає дівчина
"Сьогодні у Віктора Франковича єдиної доньки день народження! Кріс, ми тебе вітаємо. Катя та твій братик Мишко", – написала Реп'яхова в мережі та залишила спільне фото Віктора і Христини.
Донька Віктора Павліка святкує 35-річчя / Фото з інстаграм-сторіс Реп'яхової
Сімейні зв'язки Віктора Павліка
Відомо, що Христина Вікторівна Павлик народилася у 1987 році у шлюбі музиканта з його другою дружиною Світланою, яка була родом із Узбекистану. Разом батьки дівчини прожили вісім років, після чого розлучилися. Проте чоловік досі підтримує теплі стосунки з донькою та, схоже, вже давно познайомив і подружив її зі своєю теперішньою дружиною Катериною.
Христина Павлик святкувала 35-річчя / Фото з інстаграму жінки
- Додамо, що окрім Христини у Віктора також є син Олександр, який народився у 1984 році в першому шлюбі з Лідією.
- Після другого шлюбу Віктор поєднав життя із Ларисою Созаєвою, яка досі судиться з ексчоловіком за житло. З нею він прожив 25 років. У їхньому шлюбі народився син Павло, проте у 2020 році він помер через онкологічне захворювання. Хлопцеві був 21 рік.
- Зараз Павлик перебуває у шлюбі з його колишньою менеджеркою Катериною Реп'яховою, яка у 2021 році народила йому сина Михайла.