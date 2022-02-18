73-річний принц Чарльз одужав від коронавірусу й показався на публіці з сестрою
Джерело:інстаграм королівської родини
Тиждень тому принц Чарльз вдруге захворів на COVID-19, а 17 лютого вже вийшов у люди після хвороби. З молодшою сестрою принцесою Анною він відвідав церемонію у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.
Минулого четверга, 10 лютого, син королеви Єлизавети ІІ отримав позитивний тест на коронавірус. Він був змушений ізолюватися та скасувати всі заплановані поїздки. Однак 73-річний принц Чарльз швидко "вичухався" від COVID-19. Він хворів усього тиждень.
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Принц Чарльз з'явився на публіці після коронавірусу
З принцесою Анною Чарльз відвідав церемонію нагородження ювілейними преміями королеви за вищу та додаткову освіту. Їх Її Величність присуджує раз у два роки тим вишам і коледжам, які відзначились новаторством і визначним впливом у певній галузі чи дисципліні. Захід відбувся у Сент-Джеймському палаці.Очевидно, принцеса Анна склала компанію брату, бо його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, "підхопила" COVID-19 слідом за ним. Позитивний ПЛР-тест вона отримала лише в понеділок, 14 лютого, через чотири дні після чоловіка.
Як виглядав принц Чарльз після хвороби – фото
Схоже, у вакцинованого сина Єлизавети ІІ COVID-19 пройшов у легкій формі, адже він відновився за лічені дні. На офіційній церемонії принц Чарльз багато усміхався, розмовляв з присутніми без маски та виглядав досить жвавим.
Принцеса Анна і принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї