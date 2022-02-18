Минулого четверга, 10 лютого, син королеви Єлизавети ІІ отримав позитивний тест на коронавірус. Він був змушений ізолюватися та скасувати всі заплановані поїздки. Однак 73-річний принц Чарльз швидко "вичухався" від COVID-19. Він хворів усього тиждень.
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Принц Чарльз з'явився на публіці після коронавірусу
З принцесою Анною Чарльз відвідав церемонію нагородження ювілейними преміями королеви за вищу та додаткову освіту. Їх Її Величність присуджує раз у два роки тим вишам і коледжам, які відзначились новаторством і визначним впливом у певній галузі чи дисципліні. Захід відбувся у Сент-Джеймському палаці.
Як виглядав принц Чарльз після хвороби – фото
Схоже, у вакцинованого сина Єлизавети ІІ COVID-19 пройшов у легкій формі, адже він відновився за лічені дні. На офіційній церемонії принц Чарльз багато усміхався, розмовляв з присутніми без маски та виглядав досить жвавим.
Принцеса Анна і принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї