Минулого четверга, 10 лютого, син королеви Єлизавети ІІ отримав позитивний тест на коронавірус. Він був змушений ізолюватися та скасувати всі заплановані поїздки. Однак 73-річний принц Чарльз швидко "вичухався" від COVID-19. Він хворів усього тиждень.

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Принц Чарльз з'явився на публіці після коронавірусу

З принцесою Анною Чарльз відвідав церемонію нагородження ювілейними преміями королеви за вищу та додаткову освіту. Їх Її Величність присуджує раз у два роки тим вишам і коледжам, які відзначились новаторством і визначним впливом у певній галузі чи дисципліні. Захід відбувся у Сент-Джеймському палаці.

Очевидно, принцеса Анна склала компанію брату, бо його дружина Камілла, герцогиня Корнуольська, "підхопила" COVID-19 слідом за ним. Позитивний ПЛР-тест вона отримала лише в понеділок, 14 лютого, через чотири дні після чоловіка.

Як виглядав принц Чарльз після хвороби – фото

Схоже, у вакцинованого сина Єлизавети ІІ COVID-19 пройшов у легкій формі, адже він відновився за лічені дні. На офіційній церемонії принц Чарльз багато усміхався, розмовляв з присутніми без маски та виглядав досить жвавим.

Принцеса Анна і принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Чарльз після коронавірусу / Фото з інстаграму королівської сім'ї